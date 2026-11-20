Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: hanoi.gov.vn

Hội nghị đối thoại diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng khi Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực, cùng việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chương trình đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, gắn với những định hướng phát triển chiến lược của Thủ đô trong giai đoạn mới, gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; Thanh niên Thủ đô tham gia xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc; hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô.

Mạnh dạn giao việc khó, trọng dụng nhân tài và hỗ trợ khởi nghiệp

Tại buổi đối thoại, thanh niên Thủ đô đã đặt vấn đề về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ và việc mở rộng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, đề xuất xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai kèm các bài toán, môi trường thử nghiệm cho nhóm nghiên cứu trẻ; kiến nghị giảm chi phí tiếp cận công cụ tuân thủ số; hướng dẫn khắc phục sai sót trước khi xử lý về thuế đối với hộ kinh doanh, người trẻ khởi nghiệp…

Giải đáp về cơ chế thu hút nhân tài và mở rộng thi tuyển chức danh quản lý, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu cho biết, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND và UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND. Thành phố công khai thông tin tuyển dụng, bố trí công việc phù hợp năng lực, mạnh dạn giao việc khó, lấy sản phẩm thực tế làm thước đo đánh giá và tiếp tục rà soát áp dụng thi tuyển cạnh tranh chức danh quản lý.

Về khoa học công nghệ, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thông tin, thành phố đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng đặt hàng nhiệm vụ từ bài toán thực tiễn và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chấp nhận rủi ro. Hỗ trợ hộ kinh doanh và người trẻ khởi nghiệp, Thuế thành phố triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm” và “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh”. Sở Tài chính phối hợp tập huấn chính sách thuế mới qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

Về giáo dục trí tuệ nhân tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong quý IV/2026 sẽ xây dựng chương trình phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, dự kiến triển khai từ học kỳ II năm học 2026 - 2027. Các đội hình giảng viên trẻ, sinh viên giỏi được tổ chức theo cụm trường, ưu tiên các xã, phường xa trung tâm, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ AI, rô-bốt, STEM và ngày hội sáng tạo. Các tiết học chính khóa vẫn do giáo viên đạt chuẩn trực tiếp đảm nhiệm.

Tháo gỡ rào cản nhà ở, hỗ trợ gia đình trẻ và phát triển văn hóa

Trước thực trạng mức sinh của Hà Nội năm 2025 chỉ đạt 1,87 con/phụ nữ (thấp hơn mức sinh thay thế 2,1), đại diện Sở Y tế nêu rõ chính sách theo Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP. Hà Nội áp dụng thai sản 7 tháng cho lao động nữ khi sinh con thứ hai, nghỉ 10 ngày làm việc cho lao động nam khi vợ sinh con; hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và phát triển nhà ở xã hội ưu tiên người có từ hai con trở lên.

Đối với đề xuất “Mạng lưới không gian dành cho thanh niên”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kết nối các thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng để thanh niên phát triển công nghiệp văn hóa gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội. Với thanh niên làm nghề gốm sứ Bát Tràng, Sở Công Thương hỗ trợ qua Chương trình khuyến công 2026-2030, Hội chợ quốc tế Hanoi Giftshow, cùng các kênh thương mại số như “Gian hàng số” và TikTok “OCOP Hà Nội”.

Biến kiến nghị thành hành động thực chất

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kết quả đối thoại không chỉ dừng ở trả lời thắc mắc mà quan trọng hơn là tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ hội và đưa kiến nghị vào thực tiễn. Thành phố có trách nhiệm tạo môi trường, còn thanh niên cần chủ động đề xuất và chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu công khai các bài toán thực tiễn về giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để thanh niên cùng giải quyết. Về đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn rõ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phân biệt rủi ro nghiên cứu với vi phạm pháp luật. Các chính sách nhà ở xã hội, hỗ trợ gia đình trẻ và rà soát khai thác thiết chế văn hóa phải được triển khai công khai, dễ tiếp cận.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố và Thành đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị, phân loại thẩm quyền, ban hành thông báo kết luận xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả cần đạt. Những nội dung chưa thể xử lý phải nêu rõ nguyên nhân và phản hồi cho thanh niên; Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố. Bí thư Thành đoàn khẳng định thông tin từ hội nghị giúp thanh niên có thêm dữ liệu thực tiễn để đề xuất sáng kiến và cam kết nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, phát huy tinh thần “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, làm lực lượng xung kích hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển Thủ đô.