Thanh niên thời đại mới: Lấy chuyển đổi số và tinh thần dấn thân làm thước đo cống hiến

Ngày 14/10, hòa trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) phường Dương Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Sỹ Hoạt; Phó Chủ tịch HĐND phường Đào Thị Xuân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lại Hà Phường; đại diện các phòng, ban, đơn vị cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Sỹ Hoạt đã ôn lại chặng đường 70 năm vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, đồng chí nhấn mạnh sự kế thừa và phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của tuổi trẻ địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dương Nội Nguyễn Sỹ Hoạt phát biểu tại chương trình.

Đánh giá cao những phong trào hành động thiết thực của thanh niên phường thời gian qua, đồng chí khẳng định: "Cùng với tuổi trẻ cả nước và Thủ đô, thanh niên Dương Nội luôn kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam... Truyền thống đó vẫn mãi vang vọng và là hoài bão, là khát vọng của lớp lớp thế hệ thanh niên Dương Nội, và ngày hôm nay được tiếp nối bằng phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, phong trào “Thi đua, tình nguyện”, “thi đua học tập, lao động sáng tạo”; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn phát triển của phường Dương Nội."

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Dương Nội lần thứ I với mục tiêu xây dựng phường văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Sỹ Hoạt đề nghị tổ chức Hội LHTN phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội đã tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng thành công của ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng chí chỉ rõ yêu cầu bám sát thực tiễn: "Đưa Hội đến với thanh niên, chứ không chờ thanh niên tìm đến Hội. Mỗi chi hội phải thực sự là địa chỉ tin cậy ở tổ dân phố, khu đô thị, chung cư, doanh nghiệp, trường học... Xây dựng không gian sinh hoạt trên môi trường số lành mạnh, để mỗi thanh niên đều tìm thấy chỗ đứng, tiếng nói và niềm tin của mình trong tổ chức."

Thứ hai, tổ chức Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, góp sức xây dựng phường văn minh, nghĩa tình. Tuổi trẻ phường Dương Nội được kỳ vọng sẽ gánh vác những trọng trách mới của địa phương. "Thanh niên phải đi đầu trong những việc khó, việc mới: Công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường, giải quyết 5 điểm nghẽn, vệ sinh môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội; chăm lo, giúp đỡ người yếu thế; gương mẫu thực hiện các quy tắc ứng xử của Thành phố...", đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh.

Thứ ba, mỗi hội viên, thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và kỹ năng để thích ứng với thời đại. Nhắc lại căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc yêu nước trong thời đại mới phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động và nâng cao kỹ năng số, lãnh đạo Đảng ủy phường yêu cầu thanh niên Dương Nội phải xác định rõ trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc, xứng đáng là nguồn cán bộ trẻ, chất lượng cho Đảng bộ phường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dương Nội Nguyễn Sỹ Hoạt tặng Bằng khen của Thành hội cho Hội LHTN Việt Nam phường.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Hoạt đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn phường: "Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, lãnh đạo các đơn vị trong Phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến công tác thanh niên; giao nhiệm vụ, tạo điều kiện để Thanh niên hoạt động hiệu quả... chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ trẻ trong cơ quan, đơn vị."

Tiếp nối chương trình, đồng chí Cấn Hoàng Nam, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Dương Nội đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của Hội, đồng thời báo cáo những dấu ấn nổi bật mà tuổi trẻ địa phương đã đạt được. Với quy mô hơn 450 hội viên sinh hoạt tại 40 chi hội, các phong trào của thanh niên Dương Nội ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát các nhiệm vụ chính trị, dân sinh thiết thực.

Đồng chí Cấn Hoàng Nam, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Dương Nội trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Điểm lại những thành tích đáng tự hào, đồng chí Cấn Hoàng Nam nhấn mạnh vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh. Các chiến dịch “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hay diễn đàn “Thanh niên với văn hóa ứng xử” được duy trì nền nếp, hiệu quả. Cùng với đó, dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng luôn là điểm sáng của tuổi trẻ phường. "Các chương trình 'Tình nguyện mùa đông', 'Xuân tình nguyện', 'Tết yêu thương' được tổ chức hằng năm. Hoạt động 'Tiếp sức mùa thi' với 2 đội hình, việc duy trì 18 mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông' và tổ chức hiến máu tình nguyện hằng năm đã góp phần phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của thanh niên", đồng chí Chủ tịch Hội LHTN phường chia sẻ.

Hội Liên hiệp Thanh niên phường trao quyết định và ra mắt 02 CLB trực thuộc mới: Câu lạc bộ Chuyển đổi số Thanh niên Dương Nội và Câu lạc bộ Nghệ thuật - thể thao.

Bắt nhịp với xu thế thời đại, thanh niên Dương Nội đã thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số. Hội đã linh hoạt ứng dụng mã QR thay thế văn bản giấy, triển khai các hoạt động bình dân học vụ số, tổ chuyển đổi số lưu động nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử. Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được củng cố vững chắc thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ và các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên, tạo diễn đàn để người trẻ thẳng thắn bày tỏ khát vọng và hiến kế xây dựng quê hương.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Dương Nội quyết định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Dương Nội quyết định tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tri ân các thế hệ đi trước, đồng chí Cấn Hoàng Nam khẳng định cách thiết thực nhất để thể hiện lòng biết ơn chính là tiếp nối trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Bước vào giai đoạn mới, tổ chức Hội sẽ tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, đồng thời tiếp tục khuyến khích thanh niên làm chủ công nghệ, tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số.

Ban Tổ chức tri ân tới các anh, chị nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ.

Đồng chí Cấn Hoàng Nam kêu gọi sự đồng lòng, quyết tâm từ mỗi cán bộ, hội viên: "Mỗi cán bộ Hội cần nâng cao trách nhiệm, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đổi mới cách tập hợp và tổ chức hoạt động. Mỗi hội viên cần tích cực học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội."

Các đại biểu chụp ảnh niệm tại chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh niệm tại chương trình.

Bảy mươi năm truyền thống là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tuổi trẻ phường Dương Nội quyết tâm đoàn kết, nỗ lực đổi mới, mang sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến để viết tiếp những trang sử vẻ vang, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng phường Dương Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.