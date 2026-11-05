Thanh niên thích thể hiện trên đường và cái kết làm ai cũng hả hê

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam thanh niên.

(Video ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên gặp phải. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, trên đoạn đường có đông phương tiện qua lại, thanh niên cùng một người bạn khác lại cùng nhau đua xe. Cả hai nằm úp trên xe, tay cầm lái và bắt đầu phóng nhanh trên đường.

Sau khi phương tiện lao vút trên đường, người bạn vẫn làm chủ được tay lái thì thanh niên này lại bắt đầu loạng choạng, lao vào lề đường và ngã xuống.

Hành động của nam thanh niên và người bạn đã bị dân mạng lên án dữ dội. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân người cầm lái và còn tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện khác. Bên cạnh đó, đây cũng là hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ, dù nam thanh niên bị ngã xuống đường nhưng dân mạng lại cho rằng đây là cái kết tất yếu, nhiều người đã dự đoán được trước và không thể cảm thông cho nam thanh niên này.

Sự việc nói trên một lần nữa là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người cần phải nghiêm túc khi tham gia giao thông, chấp hành đúng các luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác.