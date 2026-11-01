Thanh niên thất nghiệp tạo trend 'đi chùa online' hút 600.000 người

Các nhân vật đại diện ngồi trong ngôi chùa Phật giáo ảo Sansa. Ảnh: Sansa.

Không cần quỳ gối hay cúi người, khách ghé thăm ngôi chùa online Sansa có thể thực hiện 108 lạy, lần tràng hạt và nghe tụng kinh ngay trên giường ngủ.

Theo truyền thông địa phương hôm 31/10, "công trình" này được tạo ra bởi Park Jin-won (26 tuổi) - một thanh niên thất nghiệp. Anh sử dụng phương pháp lập trình vibe coding (hình thức lập trình có sự hỗ trợ của AI) cho phép người dùng xây dựng phần mềm thông qua các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Khi truy cập website, khách tham quan được chào đón bởi hình ảnh ngôi chùa Phật giáo nằm giữa khu rừng rậm, với tượng Phật lớn đặt ở trung tâm chính điện. Mỗi người truy cập được cấp một nhân vật đại diện có ngoại hình giống một chú tiểu trẻ tuổi, cùng tên gọi được đặt ngẫu nhiên.

Thông qua các nhân vật, khách tham quan có thể đi dạo quanh chùa, chắp tay chào hỏi người khác, quỳ trên đệm để thực hiện các nghi thức lạy Phật, lần tràng hạt và nghe tụng kinh. Trải nghiệm này mô phỏng khá chân thực việc đến một ngôi chùa ngoài đời.

Kể từ khi ra mắt hôm 29/10, ngôi chùa ảo thu hút hơn 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, với tổng số lượt truy cập vượt 600.000, theo The Korea Herald.

Ý tưởng xây dựng nền tảng xuất phát từ những khó khăn của Park trong quá trình tìm việc. Anh từng mong muốn đến một ngôi chùa để thư giãn, nhưng không có đủ thời gian và năng lượng để thực hiện.

Park nghĩ những ngôi chùa thu hút thế hệ đồng trang lứa với mình bởi nơi đây chào đón tất cả mọi người, kể cả ai không theo đạo Phật.

"Thấy đông đảo người hưởng ứng Sansa, tôi nhận ra có rất nhiều người cũng mệt mỏi giống mình. Có lẽ điều họ thực sự cần chỉ là một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi mà không cần phải nói bất cứ điều gì", Park chia sẻ với Yonhap.

Khác với phần lớn không gian trực tuyến, website này không có tính năng trò chuyện hay nhắn tin. Nhờ đó, khách tham quan có thể cùng hiện diện ở một nơi mà không cần tương tác với nhau.

Thành công của ngôi chùa trực tuyến đã truyền cảm hứng cho những nền tảng ứng dụng AI tương tự, mô phỏng các nhà thờ Công giáo và Tin Lành.

Một trong số đó là Chanmi, mô phỏng nhà thờ Công giáo với đầy đủ hàng ghế dài, nến cầu nguyện và tràng hạt Mân Côi. Khách truy cập có thể nghe những bài thánh ca, trong khi tiếng chuông kinh Truyền tin vang lên 3 lần mỗi ngày, vào lúc 6h, 12h và 18h.

Các nhân vật đại diện ngồi trên băng ghế, cầu nguyện và nghe các bài thánh ca trên nền tảng của nhà thờ Công giáo ảo Chanmi. Ảnh: Chanmi.

Một nền tảng khác mang tên Goyottul tái hiện nhà thờ Tin Lành, nơi khách truy cập có thể chia sẻ những lời cầu nguyện và lắng nghe các bài giảng.

Sự phổ biến của những nền tảng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của giới trẻ trong việc tìm kiếm sự an ủi giữa thời cuộc bất định, nhưng không nhất thiết phải kết nối với người khác.

"Khi ngày càng nhiều người trẻ phải vật lộn với những bất định trong cuộc sống, Phật giáo trở nên gần gũi với họ bởi tôn giáo này thừa nhận rằng cuộc đời luôn có khổ đau, đồng thời đưa ra những cách thức để mỗi người tự thấu hiểu và vượt qua. Chính cách tiếp cận trực diện ấy khiến Phật giáo trở nên hấp dẫn", Sung Hae-young, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Quốc gia Seoul, nhận định.

Theo ông Sung, mọi người muốn cảm nhận sự bình yên và thiêng liêng giống như khi đến một nơi thờ tự, nhưng không nhất thiết muốn bị ràng buộc vào một cộng đồng tôn giáo hay chịu áp lực phải tin tưởng một cách tuyệt đối. Những không gian trực tuyến ẩn danh mang đến chính điều đó.