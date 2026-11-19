Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là sân chơi đánh giá thành tích của thể thao Việt Nam sau 4 năm, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn. Với TP.HCM đăng cai sau 20 năm, Đại hội được kỳ vọng trở thành bước chuẩn bị chiến lược cho mục tiêu đưa Việt Nam đến gần hơn với các sự kiện thể thao quốc tế.