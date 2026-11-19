Thanh niên tham gia giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô
Với chủ đề “Thanh niên Thủ đô – Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai”, sáng 19/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. Đây là diễn đàn để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của thế hệ trẻ, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-nien-tham-gia-giai-quyet-nhung-bai-toan-lon-cua-thu-do-246261119111023663.htm