Thanh niên Tây Yên sẵn sàng nhập ngũ

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Yên cùng lãnh đạo ấp Ba Biển thăm hỏi, động viên gia đình Nguyễn Phúc Khang. Ảnh: BẢO TRÂN

Sẵn sàng nhập ngũ

Sáng sớm, chưa có ca làm ở quán ăn, Nguyễn Phúc Khang (18 tuổi), ngụ ấp Ba Biển, xã Tây Yên tranh thủ phụ mẹ buôn bán. Qua vòng xét duyệt, Khang đang chờ sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. “Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, tập luyện thêm để có sức khỏe tốt. Nếu đủ điều kiện, em muốn được vào Quân đội, được rèn luyện và phục vụ Tổ quốc”, Khang nói.

Khang đã quen với công việc đồng áng. Gia đình có khoảng 2,5ha ruộng lúa kết hợp nuôi tôm. Ngoài giờ học, em thường phụ cha mẹ phát bờ, rải phân, chăm sóc lúa, tôm.

Tốt nghiệp THPT, Khang tiếp tục phụ việc nhà, đồng thời làm thêm tại một quán ăn để có thu nhập và trải nghiệm công việc. Qua tuyên truyền, vận động của địa phương, Khang hiểu hơn về ý nghĩa, trách nhiệm của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và chủ động đăng ký nhập ngũ.

Bà Võ Thị Thanh Nhanh (51 tuổi) - mẹ Khang kể sau khi tốt nghiệp THPT, con trai bất ngờ nói với mẹ về ý định đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khang cho biết nếu tiếp tục học, gia đình sẽ phải lo thêm nhiều khoản chi phí.

Nghe con nói, bà Nhanh vừa bất ngờ vừa vui. “Thấy con trưởng thành, biết suy nghĩ cho cha mẹ, tôi rất mừng. Nhưng nghĩ đến con lần đầu xa nhà, tôi cũng lo. Tôi chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, nếu đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì cố gắng học tập, rèn luyện”, bà Nhanh cho biết.

Ở ấp Yên Quý, Nguyễn Đăng Khôi (18 tuổi) cũng đang chờ ngày khoác lên mình bộ quân phục. Tốt nghiệp THPT, Khôi cùng gia đình sang đặc khu Phú Quốc làm việc tại một nhà hàng, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Việc làm tương đối ổn định nhưng Khôi vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Khôi, quyết định này không xuất phát từ việc thiếu việc làm hay thu nhập mà đã được em ấp ủ từ lâu. Gia đình ông bà nội, ngoại đều có truyền thống cách mạng. Những câu chuyện về thế hệ đi trước được nghe từ nhỏ dần trở thành động lực để chàng trai trẻ xác định con đường mình muốn đi. Khôi nói: “Em muốn làm tròn nghĩa vụ của một công dân, đồng thời thực hiện ước mơ mà em đã ấp ủ từ bé”.

Khôi hiện là một trong những quần chúng trẻ được địa phương bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Với em, môi trường Quân đội là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện và trưởng thành. “Em mong được rèn luyện tính kỷ luật, tác phong và tinh thần đoàn kết trong môi trường quân ngũ. Nếu có cơ hội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em muốn tiếp tục học tập, phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp”, Khôi nói.

Quyết định của cháu khiến ông Nguyễn Văn Hạ (71 tuổi) có phần ngỡ ngàng, nhưng xen trong đó là niềm tự hào. Ông Hạ kể Khôi đăng ký lúc nào gia đình không hay, đến khi ấp thông báo cháu đã qua vòng xét duyệt ông mới biết. “Tôi mừng vì thấy cháu biết nghĩ, noi theo truyền thống gia đình. Tôi mong Khôi trưởng thành, sau này tự lo được cho bản thân, giúp ích cho đất nước”, ông Hạ nói.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Yên cùng lãnh đạo ấp Yên Quý thăm gia đình Nguyễn Đăng Khôi. Ảnh: BẢO TRÂN

Quản lý nguồn tuyển quân

Câu chuyện của Khang và Khôi không phải cá biệt ở Tây Yên. Phía sau những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là nguồn tuyển được địa phương rà soát từ từng ấp, từng gia đình. Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tô Thanh Đoàn cho biết qua phúc tra, địa phương hiện có 2.338 công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Qua xét duyệt ban đầu, có 544 trường hợp đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển sức khỏe.

Nguồn tuyển quân của địa phương phần lớn là thanh niên đang lao động trong nhiều ngành, nghề, trong đó nhiều người làm các nghề gắn với kinh tế biển như nuôi tôm, cua, vẹm xanh, sò huyết..., có công việc tương đối ổn định, nhưng đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2026, 100% công dân xã Tây Yên được trao lệnh gọi nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện và chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Tinh thần ấy tiếp tục được duy trì, đến nay có 10 công dân trình độ cao đẳng, đại học viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Tô Thanh Đoàn, để giữ nguồn tuyển quân, xã Tây Yên chú trọng giúp thanh niên và gia đình hiểu, đồng thuận, yên tâm khi con em lên đường. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tuyên truyền, vận động từ sớm. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã cùng lãnh đạo các ấp đến từng gia đình, trao đổi trực tiếp về quyền lợi, trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những năm qua, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị nhận quân quan tâm chế độ, chính sách đối với công dân và thân nhân, nhất là bảo hiểm y tế cho gia đình. Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ, địa phương vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên. Sau khi thanh niên vào đơn vị, sự quan tâm ấy vẫn được duy trì.

Những ngày này, Khang vẫn tranh thủ phụ mẹ, Khôi còn làm việc ở nhà hàng. Nhưng lá đơn tình nguyện đã viết, với hai chàng trai chính là dấu mốc cho một chặng đường mới.