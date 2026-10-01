Thanh niên sử dụng điện thoại ở trong nhà tử vong lúc trời sấm sét

Vào thời điểm trên, tại địa phương có mưa kèm sấm sét, anh D.C.T (SN 2005, ngụ xã Nam Thành, Lâm Đồng) đang ở trong nhà và sử dụng điện thoại, bất ngờ xảy ra sấm sét khiến anh ngã xuống.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa anh T. đến trung tâm y tế cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Theo các chuyên gia, không nên dùng điện thoại khi trời sấm sét, mặc dù điện thoại di động không phải là vật hút sét, nhưng việc sử dụng điện thoại trong điều kiện thời tiết có sấm sét tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm.

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