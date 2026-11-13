Thanh niên Sơn La chủ động phát triển kinh tế trong môi trường số

Đoàn viên, thanh niên xã Tà Xùa hướng dẫn, chụp ảnh quảng bá dịch vụ tại địa phương.

Tăng tiếng động nền hoặc lồng nhạc ... bắn tên nhân vật vào Video

Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Tà Xùa đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh các dịch vụ phục vụ du khách. Việc ứng dụng công nghệ số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng cũng được các cơ sở kinh doanh quan tâm. Anh Mùa A Vàng, chủ quán cà phê Chill Lang Thang tại bản Thảo Nguyên, xã Tà Xùa, là một trong những người tích cực áp dụng phương thức kinh doanh này. Anh Vàng, chia sẻ: Trước đây, khách hàng chủ yếu biết đến quán qua người quen hoặc đến trực tiếp. Hiện nay, gia đình tôi thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về không gian quán, đồ uống và cảnh đẹp Tà Xùa trên Facebook, TikTok; cập nhật địa điểm trên Google Maps để du khách dễ dàng tìm kiếm. Quán còn sử dụng hình thức nhắn tin tư vấn, nhận đặt chỗ và thanh toán bằng mã QR. Nhờ đó, lượng khách biết và tìm đến quán ngày càng nhiều. Vào những tháng cao điểm du lịch, quán đón hơn 100 lượt khách mỗi ngày.

Không chỉ có những mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch, việc ứng dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế cũng các cấp bộ Đoàn quan tâm, thúc đẩy. Tại xã Chiềng Mai, Đoàn xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên khai thác các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh. Anh Lò Quốc Anh, Bí thư Đoàn xã Chiềng Mai, cho biết: Đoàn xã xác định đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, các hoạt động chuyển đổi số được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên, tập trung vào kỹ năng sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt và giới thiệu tiềm năng, sản phẩm đặc trưng của địa phương trên các nền tảng trực tuyến. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục nắm bắt nhu cầu, kết nối các nguồn lực, hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng số, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La lắp đặt áp phích tuyên truyền về tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt.

Toàn tỉnh hiện có 75 tổ chức Đoàn cấp xã, phường, 4 đơn vị trực thuộc, với 74.239 đoàn viên. Phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn đã thành lập trên 250 đội hình thanh niên tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng” và hơn 100 đội hình “Bình dân học vụ số”. Các đội hình trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP.

Đoàn viên, thanh niên bản Thảo Nguyên, xã Tà Xùa hướng dẫn cách gọi món trên hệ thống điện tử.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La hướng dẫn người dân cách cài mã QR thanh toán.

Cùng với việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong đời sống và sản xuất, kinh doanh, công tác tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc làm cho thanh niên cũng được đổi mới. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số” tại 4 điểm trường, gồm: Trường PTDT Nội trú tỉnh, Trường THPT Thuận Châu, Trường THPT Vân Hồ và Trường THPT Mộc Hạ, thu hút hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Tổng số lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tham gia các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, việc làm đạt hơn 10.000 lượt.

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, khai thác thông tin và sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập, kinh doanh.

Anh Lò Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thông tin: Chuyển đổi số là một trong những hướng đi quan trọng giúp thanh niên nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội lập nghiệp. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục định hướng các cấp bộ Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ thanh niên theo hướng thiết thực, gắn chuyển đổi số với từng mô hình kinh tế cụ thể. Đồng thời, chú trọng trang bị kỹ năng số, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; phát huy vai trò của những đoàn viên, thanh niên làm kinh tế hiệu quả trong chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và hỗ trợ các bạn trẻ cùng phát triển.

Đoàn viên, thanh niên thực hành chụp ảnh, quay video để quảng bá hoạt động kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội.

Để công nghệ số thực sự trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục chủ động nâng cao kỹ năng, đổi mới cách làm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự đồng hành của tổ chức Đoàn trong kết nối nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật và mở rộng thị trường sẽ góp phần giúp các mô hình kinh tế của thanh niên phát triển ổn định, tạo thêm việc làm và thu nhập tại địa phương.