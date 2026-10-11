Thanh niên sẵn sàng dấn thân, sáng tạo, cống hiến cho đất nước

Tối 11/10, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ, hội viên tiêu biểu, xuất sắc cấp trung ương.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, đại diện ban, bộ, ngành ở Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ cùng hơn 3.000 cán bộ hội, hội viên, thanh niên…

Trình bày diễn văn tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội thành lập vào ngày 15/10/1956, chặng đường 70 năm trưởng thành và phát triển của Hội luôn gắn bó với lịch sử dân tộc. Mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên; cũng từ những nhiệm vụ ấy, tổ chức Hội từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Quy khẳng định, một dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của Hội là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Trong thời gian qua, Hội đã triển khai các chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kết nối nhiều tấm lòng với những địa bàn còn khó khăn; “Thanh niên sống đẹp”, “Tỏa sáng nghị lực Việt” tôn vinh những tấm gương có việc làm tử tế, khả năng vượt lên nghịch cảnh và cống hiến cho cộng đồng. Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Đồng chí Bùi Minh Hoài và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cá nhân xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc.

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, 70 anh, chị được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các thanh niên tiêu biểu.

Trong thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục chủ động thực hiện các định hướng và Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và nhân dân; gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam.

Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích.

Trong 70 thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh có hai đại biểu thanh niên CAND là Trung tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An và Đại uý Trần Văn Dũng, Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Trong quá trình công tác, Đại uý Trần Văn Dũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch về hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong tuổi trẻ Công an tỉnh Lai Châu; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Qua đó các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương công tác; duy trì mô hình “Giờ thứ 9 - Giờ thanh niên”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ”; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đại uý Trần Văn Dũng và Trung tá Nguyễn Đình Khánh bên lề lễ trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Đại uý Trần Văn Dũng còn phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương xây dựng, bàn giao 3 công trình “Thắp sáng bản làng Biên cương” và tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, đã thu hút hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Anh còn tham mưu tổ chức các hoạt động trong Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân tình nguyện 2026, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè…, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng.

Đại uý Trần Văn Dũng cho biết, trong thời gian tới, anh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, chương trình “Chắp cánh tương lai” do Tỉnh đoàn phát động; Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” do Ban Thanh niên CAND phát động.

Bên cạnh đó, Đại uý Trần Văn Dũng còn tham mưu xây dựng mô hình “Ngân hàng máu sống - Sẵn sàng vì nhân dân”, huy động các đoàn viên tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người bị nạn trong trường hợp đột xuất. Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 30 lượt hiến máu trong trường hợp khẩn cấp.

Còn với Trung tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, anh có 3 sáng kiến tiêu biểu, nổi bật, đó là: Xây dựng và áp dụng phần mềm “Quản lý đoàn viên” của Công an tỉnh Nghệ An; tham mưu xây dựng và ứng dụng công trình “Bản đồ số Công an xã, phường trong Công an tỉnh Nghệ An”; tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết mô hình “Ba cùng với thanh niên” giữa lực lượng Công an và tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các sáng kiến trên đều mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, giúp thuận tiện trong liên hệ công tác; hỗ trợ người dân đi lại, với tinh thần vì nhân dân phục vụ; cũng như huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, với lộ trình, biện pháp cụ thể để giáo dục, kéo gần, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên.

Ngoài công tác chuyên môn, Trung tá Nguyễn Đình Khánh còn lãnh đạo hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An. Thường xuyên thông tin, định hướng dư luận xã hội và tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

Từ năm 2021 đến nay, Trung tá Nguyễn Đình Khánh được nhận 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; nhiều bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An và Trung ương Đoàn; được trao giải thưởng Lý Tự Trọng dành cho cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc và là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2022.