Thanh niên Quân đội chủ động trang bị những tri thức mới, nhất là trong lĩnh vực AI, công nghệ số

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu:

Tạo điều kiện để thanh niên làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Những giải đáp của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã giúp tôi và nhiều thanh niên hiểu rõ hơn về những định hướng, cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với tôi, là cán bộ Biên phòng công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu, điều trăn trở nhất là làm thế nào để cán bộ trẻ có điều kiện phát huy năng lực, đưa kiến thức và công nghệ vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đồng thời giúp đồng bào vùng biên không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh.

Với Bộ đội Biên phòng, tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện qua những bước chân tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn qua từng việc làm giúp đồng bào nâng cao đời sống, tiếp cận tri thức và phát triển quê hương. Tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên Quân đội, đặc biệt là tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đối với địa bàn biên giới, tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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Đại úy, TS Bùi Đức Việt, nghiên cứu viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự:

Quan tâm đầu tư để nhóm nghiên cứu trẻ có điều kiện làm chủ công nghệ lõi

Đối với các nhà khoa học trẻ như chúng tôi, có một câu hỏi luôn trăn trở: Làm sao để kết quả nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy mà thực sự đi vào giải quyết những bài toán của đất nước? Và điều khiến tôi xúc động nhất là khi Thủ tướng đặt hàng trực tiếp cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ phải có cơ chế để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, được đề xuất và chủ trì các công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thủ tướng cũng yêu cầu ban hành danh mục công nghệ chiến lược để đặt hàng cho các nhà khoa học trẻ và có chính sách phát triển nhân lực trẻ trong những lĩnh vực mới như AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử. Với tôi, đó không chỉ là lời động viên mà còn là sự tin tưởng và giao trách nhiệm rõ ràng cho thế hệ nhà khoa học trẻ.

Đại úy, TS Bùi Đức Việt.

Là một cán bộ trẻ nghiên cứu trong Quân đội, tôi mong muốn, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế trong hoạt động khoa học, thậm chí là cơ chế thí điểm linh hoạt, quản lý theo mức độ rủi ro, chấp nhận độ trễ và cả thất bại trong nghiên cứu, để người làm khoa học được tập trung vào nhiệm vụ chính là sáng tạo. Tôi cũng mong muốn Chính phủ quan tâm đầu tư hạ tầng tính toán dùng chung, xây dựng các nguồn dữ liệu mở, an toàn, để các nhóm nghiên cứu trẻ, trong đó có nghiên cứu trẻ trong Quân đội, có điều kiện làm chủ công nghệ lõi, không phụ thuộc vào bên ngoài.

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Thượng úy Hoàng Khắc Hiếu, Trưởng phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel):

Thêm nhiều sản phẩm Make in Vietnam do thanh niên nghiên cứu và phát triển

Đối với thanh niên Quân đội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm rất lớn. Theo tôi, thanh niên Quân đội cần chủ động trang bị những tri thức mới, đặc biệt trong lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, tự động hóa và công nghệ số. Quan trọng hơn, phải biết kết hợp tri thức công nghệ với hiểu biết sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để tạo ra những giải pháp thực sự hữu ích, có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thượng úy Hoàng Khắc Hiếu.

Bản thân tôi, qua quá trình công tác tại Viettel, tôi nhận thấy, Việt Nam có rất nhiều kỹ sư trẻ tài năng và giàu khát vọng. Điều quan trọng là phải gắn năng lực ấy với những bài toán lớn của đất nước, tạo điều kiện để các bạn trẻ được tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, phát triển những sản phẩm công nghệ có giá trị. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam do chính thanh niên Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và phát triển, được ứng dụng trong Quân đội, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.

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Tô Khánh Dung, học viên chuyên ngành Phân tích dữ liệu, Bộ môn Khoa học máy tính, Đại đội 157, Học viện Kỹ thuật Quân sự:

Trang bị cho thanh niên kiến thức về phân tích dữ liệu, AI và công nghệ số

Những trao đổi, giải đáp của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi đối thoại giúp thanh niên hiểu rõ hơn về định hướng, chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với thế hệ trẻ, đặc biệt trong học tập, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tôi kỳ vọng những định hướng và giải pháp được trao đổi tại buổi đối thoại sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các chính sách thiết thực, tạo thêm cơ hội cho thanh niên tiếp cận tri thức, phát huy sáng kiến và phát triển năng lực. Đối với thanh niên Quân đội, điều đó sẽ góp phần tạo điều kiện để chúng tôi nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viên Tô Khánh Dung.

Theo tôi, trách nhiệm của thanh niên Quân đội trong thời đại công nghệ hiện nay không phải điều gì xa xôi mà bắt đầu từ việc hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ngay tại vị trí của mình. Mặt trận hôm nay có thể là một thao trường, một phòng thí nghiệm, hay một dòng mã trên màn hình, nhưng ý nghĩa thì vẫn vẹn nguyên: Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên Quân đội cần phát huy vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học, công nghệ.

Từ góc nhìn của một học viên chuyên ngành Phân tích dữ liệu, tôi nhận thấy dữ liệu đang ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng. Nếu được thu thập, xử lý và phân tích đúng cách, dữ liệu có thể giúp phát hiện xu hướng, nâng cao chất lượng dự báo, hỗ trợ quản lý và đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về phân tích dữ liệu, AI, an toàn thông tin và các công nghệ số phù hợp là rất cần thiết đối với thế hệ trẻ hiện nay. Khi thanh niên Quân đội làm chủ tri thức, công nghệ và phát huy tinh thần sáng tạo sẽ vừa góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vừa đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.