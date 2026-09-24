Thanh niên Púng Luông khát vọng lập nghiệp trên quê hương

Nhận thấy núi rừng Púng Luông có nguồn hoa tự nhiên phong phú, phù hợp phát triển nghề nuôi ong lấy mật, anh Nguyễn Huy Chương, thôn Háng Tâu, đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi này để lập nghiệp.

Ngày đầu, do thiếu vốn, anh chỉ nuôi vài chục tổ ong, hiệu quả kinh tế chưa cao. Không nản chí, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu đặc tính đàn ong và cách khai thác nguồn hoa để nâng cao năng suất, chất lượng mật.

Cùng với lợi thế về khí hậu, đất đai, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang cũng là tiềm năng lớn để các bạn trẻ Púng Luông khai thác.

Đầu năm 2026, anh Chương thành lập Hợp tác xã Nông sản Púng Luông với 5 thành viên, đều là thanh niên.

Từ quy mô nhỏ lẻ, hợp tác xã mở rộng lên 600 tổ ong. Vào mùa hoa, sản lượng mật đạt khoảng 1.000 lít mỗi tháng. Để tận dụng nguồn mật tự nhiên, các thành viên chủ động di chuyển đàn ong đến vùng có nguồn hoa phù hợp; sau khoảng 4 - 5 tháng, doanh thu đạt trên 600 triệu đồng.

Anh Nguyễn Huy Chương kiểm tra đàn ong.

Anh Nguyễn Huy Chương chia sẻ: "Việc thành lập hợp tác xã để xây dựng thương hiệu mật ong, đồng thời khẳng định được sự nỗ lực của bản thân tôi nói riêng và các bạn trẻ ở vùng cao nói chung".

Thành quả này cho thấy, khi biết khai thác lợi thế sẵn có và kiên trì theo đuổi mục tiêu, người trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương.

Đoàn viên Giàng A Giống và Bí thư Đoàn thanh niên xã Púng Luông Hảng A Lử ( bên phải) trao đổi kinh nghiệm trồng ớt xanh.

Cũng lựa chọn khởi nghiệp từ lợi thế địa phương, đoàn viên Giàng A Giống, thôn Nậm Khắt, nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây ớt, cà pháo nên mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Mù Cang Chải để đầu tư sản xuất.

Sau hơn một năm, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Các mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên Púng Luông làm chủ không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương.

Giàng A Giống chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa nhưng hiệu quả không cao. Tôi thấy nhiều người từ nơi khác đến thuê đất phát triển kinh tế, nên đã chủ động học hỏi kỹ thuật và chuyển sang trồng ớt, cà pháo và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Thời gian tới, tôi dự kiến mở rộng diện tích, vận động bà con cùng làm để nâng thu nhập lên gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa”.

Bộ mặt nông thôn Púng Luông thay đổi rõ nét nhờ sự đóng góp của các đoàn viên thanh niên.

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, khát vọng lập nghiệp của thanh niên Púng Luông còn được thể hiện qua ý tưởng phát triển du lịch.

Với mong muốn khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương, Lý A Dở đã thành lập Công ty TNHH Dấu Chân Tây Bắc Travel, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách.

Đồi mâm xôi là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách.

Sau 4 tháng hoạt động, công ty của Lý A Dở đã tổ chức hơn 100 tour du lịch, đạt doanh thu khoảng 300 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình tạo việc làm cho 50 lao động làm nghề xe ôm và 20 hướng dẫn viên bản địa, với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Từ ý tưởng khởi nghiệp của người trẻ, hoạt động du lịch đã mở ra cơ hội sinh kế cho người dân, giúp họ phát huy sự am hiểu về địa hình, văn hóa và đời sống bản làng để phục vụ du khách.

Lý A Dở chia sẻ: "Trước đây, mình đã thành lập hợp tác xã nhưng hoạt động không hiệu quả và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Do vậy, mình đã tập hợp các bạn trẻ cùng thành lập công ty để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương".

Mô hình của Lý A Dở cho thấy, khi biết kết nối lợi thế thiên nhiên, văn hóa với nhu cầu thị trường, thanh niên không chỉ tạo dựng sinh kế cho bản thân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy các dịch vụ du lịch phát triển.

Trụ sở công ty TNHH Dấu Chân Tây Bắc Travel

Hiện nay, xã Púng Luông có trên 4.000 thanh niên, trong đó có 1.306 đoàn viên. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều đoàn viên, thanh niên đã chủ động tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến nay, toàn xã có 20 mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương, mang lại thu nhập hàng chục tỷ mỗi năm.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Púng Luông Hảng A Lử trao đổi với đoàn viên Nguyễn Huy Chương về kỹ thuật nuôi ong.

Anh Hảng A Lử - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Púng Luông, cho biết: “Púng Luông có nhiều lợi thế về khí hậu, đất đai, vì vậy sự năng động, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên rất quan trọng. Đoàn xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội Mù Cang Chải, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận nguồn vốn, đầu tư phát triển sản xuất”.

Từ nuôi ong, trồng nông sản đến làm du lịch, các mô hình do thanh niên làm chủ đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Dù còn khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý và thị trường tiêu thụ, những kết quả bước đầu đã tạo thêm niềm tin, động lực để người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp.

Nhiều đoàn viên thanh niên nữ cũng mạnh dạn phát triển cây Hoa Hồng.

Khát vọng lập nghiệp của thanh niên Púng Luông không chỉ được đo bằng thu nhập, doanh thu mà còn thể hiện ở những việc làm được tạo ra, tiềm năng địa phương được khơi dậy và tinh thần chủ động vươn lên làm giàu trên quê hương.

Khi người trẻ biết khai thác lợi thế quê hương, mạnh dạn đổi mới và liên kết phát triển, chính quê hương sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp, nơi thanh niên vững tin xây dựng tương lai bằng sức lao động và khát vọng của mình.