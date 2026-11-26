Chiều 26/11, hơn 300 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ với thanh niên năm 2026, chủ đề “Khởi nghiệp, việc làm và chuyển đổi số trong thanh niên”.

Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn. Ảnh: Đức Anh

Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tại hội nghị, các ý kiến không chỉ xoay quanh cơ hội khởi nghiệp mà còn chạm tới những nhu cầu gần gũi với người trẻ: Học nghề để có việc làm tại chỗ, ổn định chỗ ở, tiếp cận công nghệ mới và được trang bị kỹ năng trước những rủi ro trên mạng.

Một trong những vấn đề được đặt ra là làm sao để ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên đi tiếp sau các cuộc thi. Kim Thị Hải Yến - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương cho biết các cuộc thi khởi nghiệp của trường thu hút hơn 120 ý tưởng trong năm 2026. Một số dự án đã được doanh nghiệp đồng hành, nhưng sinh viên vẫn cần hỗ trợ để thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn, khảo sát thị trường và tìm đầu ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trao đổi, chia sẻ và làm rõ những vấn đề đoàn viên, thanh niên kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đại diện nhà trường đề nghị tỉnh có nguồn hỗ trợ ban đầu, kết nối doanh nghiệp và chuyên gia cố vấn, đồng thời xác định đầu mối để sinh viên biết cần tìm đến đâu, đáp ứng điều kiện gì. Theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2025-2030 được nêu tại hội nghị, mục tiêu là hằng năm có 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư.

Một kiến nghị khác đến từ Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Trần Vũ Thành cho biết hợp tác xã muốn mở rộng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất sản phẩm sinh học từ mo cau và tổ chức giáo dục trải nghiệm xanh. Hợp tác xã đề nghị có đầu mối hướng dẫn về đất đai, đầu tư, môi trường; hỗ trợ thuê đất dài hạn, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với người dân, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm và kết nối tour du lịch nông nghiệp, du lịch học đường.

Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự hội nghị đối thoại phát biểu ý kiến.

Các đại biểu cũng nêu vấn đề đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa, nhà ở phù hợp khả năng chi trả cho người trẻ, phổ cập bơi cho trẻ em và nâng cao kỹ năng nhận diện lừa đảo, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Hội nghị ghi nhận 16 ý kiến trực tiếp; trước đó, thanh niên gửi 24 ý kiến, kiến nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trao đổi, trả lời các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đánh giá các kiến nghị phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn, có thể gợi mở giải pháp và động lực phát triển cho tỉnh sau hợp nhất. Ông Dương đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp, nghiên cứu từng nhóm vấn đề, xác định phương án và lộ trình xử lý; công khai kết quả tiếp thu để thanh niên theo dõi, giám sát.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng tuổi trẻ Đất Tổ chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và kỹ năng sống; mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan, tổ chức liên quan được đề nghị tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và phản ánh kịp thời những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng.