Thanh niên, phụ nữ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Tại tọa đàm, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ đã tập trung trao đổi, thảo luận về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật đối với mỗi quân nhân; mối quan hệ giữa ý thức thượng tôn pháp luật với việc giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Quang cảnh tọa đàm.

Các nội dung trao đổi cũng đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thực tiễn; đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, giúp quân nhân nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thực tiễn, Binh nhất Nguyễn Văn Lộc, chiến sĩ Đại đội Vệ binh (Phòng Hành chính, Hậu cần, Bộ Tham mưu) cho rằng, một số vi phạm bắt nguồn từ nhận thức pháp luật còn hạn chế, ý thức tự giác chưa cao, tâm lý chủ quan, tùy tiện trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc tự quản lý bản thân, chấp hành các quy định ở một số thời điểm chưa thật sự nghiêm túc.

Từ thực tế đó, Binh nhất Nguyễn Văn Lộc đề xuất cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng những nội dung thiết thực, dễ hiểu, gắn với nhiệm vụ và đời sống hằng ngày của bộ đội. Duy trì nền nếp sinh hoạt, học tập pháp luật; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tinh thần tự giác nhắc nhở, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Qua đó, từng bước hình thành thói quen ứng xử, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và kỷ luật Quân đội trong mỗi quân nhân.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của thanh niên, phụ nữ trong đấu tranh, phê phán những hành vi lệch chuẩn xã hội có nguy cơ ảnh hưởng đến phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời trao đổi về thực hiện bình đẳng giới, xây dựng môi trường công tác văn minh, lành mạnh, đoàn kết.

Thông qua tọa đàm, các ý kiến trao đổi đã góp phần bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ. Qua đó, củng cố ý thức tôn trọng Hiến pháp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan Bộ Tham mưu Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.