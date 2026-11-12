Thanh niên phóng xe máy cắt đầu xe tải giữa ngã tư, cảnh tượng khiến ai cũng thót tim

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến người xem không khỏi giật mình. Theo hình ảnh trong clip, một chiếc xe tải đang di chuyển đến khu vực ngã tư và bắt đầu thực hiện thao tác rẽ phải.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Otofun)

Đúng thời điểm này, một thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao tới với tốc độ khá nhanh, tìm cách cắt ngang ngay trước mũi xe tải. Khoảng cách giữa hai phương tiện rất gần, khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm.

May mắn, nam thanh niên đã kịp điều khiển xe máy vượt qua đầu xe tải mà không xảy ra va chạm hay bị ngã xuống đường. Người này tiếp tục di chuyển, trong khi tình huống vừa xảy ra khiến những ai chứng kiến không khỏi thót tim.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chỉ cần chậm một nhịp hoặc tài xế xe tải không kịp xử lý, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự lo ngại trước thói quen điều khiển xe máy phóng nhanh, cố tình luồn lách và tranh thủ khoảng trống trước các phương tiện cỡ lớn. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt tại những khu vực giao nhau, nơi các phương tiện thường xuyên chuyển hướng.

Dù lần này nam thanh niên may mắn thoát khỏi một vụ va chạm nguy hiểm, tình huống trên vẫn là lời cảnh báo về việc cần tuân thủ quy tắc giao thông, giảm tốc độ khi đến ngã tư và không cố vượt qua đầu các phương tiện lớn khi chúng đang chuyển hướng.