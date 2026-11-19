Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 126 xã, phường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng khi các kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2025 đã được các cơ quan thành phố ghi nhận, tiếp thu và triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Nhiều vấn đề đã được giải quyết, một số nội dung tiếp tục được các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện. Điều này thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền thành phố với thanh niên - lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với Hà Nội, với việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là những tiền đề quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu huy động sự tham gia ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với truyền thống luôn đi đầu, sáng tạo và đổi mới, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Với chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn; Vai trò của thanh niên trong xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc theo mục tiêu Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; phát huy giá trị văn hóa và hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thực chất của chương trình, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các ý kiến, kiến nghị không chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề, trao đổi và trả lời tại hội nghị mà phải được tiếp thu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thanh niên tham dự trực tiếp tại hội trường và các điểm cầu phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, mạnh dạn đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp để cùng lãnh đạo thành phố làm rõ những vấn đề quan tâm, qua đó góp phần đưa chương trình đối thoại thực sự trở thành diễn đàn hành động, đồng hành cùng thanh niên Thủ đô.

Chương trình đối thoại năm nay tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, gắn với những định hướng phát triển chiến lược của Thủ đô trong giai đoạn mới, gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; Thanh niên Thủ đô tham gia xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc; hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đồng thời là đô thị hạt nhân của Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, đang bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen.

Năm 2026, được xem là một năm dấu mốc đặc biệt mang tính bước ngoặt và định hình tương lai dài hạn của Thủ đô khi hành lang pháp lý, thể chế và không gian phát triển được mở rộng chưa từng có: Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2026; Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Tại hội nghị, đại diện các thanh niên đã nêu câu hỏi, kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan về những vấn đề thực tiễn mà thanh niên đang quan tâm, đồng thời đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến.

Ở nhóm nội dung thứ nhất, thanh niên đặt vấn đề về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ và việc mở rộng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu thanh niên cũng đề xuất xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai kèm các bài toán, môi trường thử nghiệm cho nhóm nghiên cứu trẻ; mong muốn có các cơ chế để nhà khoa học yên tâm theo đuổi các dự án rủi ro cao; kiến nghị giảm chi phí tiếp cận công cụ tuân thủ số; hướng dẫn khắc phục sai sót trước khi xử lý về thuế đối với hộ kinh doanh, người trẻ khởi nghiệp…

Trả lời về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu cho biết, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND và UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND, triển khai đồng bộ chính sách, công khai thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm. Thành phố bố trí công việc phù hợp với năng lực, mạnh dạn giao nhiệm vụ khó, lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo đánh giá.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; tiếp tục thực hiện tuyển chọn công khai, cạnh tranh và rà soát việc áp dụng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khác phù hợp quy định.

Đại biểu thanh niên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Trả lời câu hỏi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố đang đổi mới theo hai hướng: Đặt hàng nhiệm vụ từ các bài toán thực tiễn và thử nghiệm có kiểm soát với cơ chế chấp nhận rủi ro.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và người trẻ khởi nghiệp, đại diện Thuế thành phố Hà Nội cho biết, từ cuối năm 2025, đơn vị đã triển khai xuyên suốt chiến dịch “60 ngày cao điểm” hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai; tiếp đó, trong năm 2026 tiếp tục tổ chức “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh” trên toàn thành phố.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với UBND các xã, phường và thuế các cơ sở tổ chức các khóa tập huấn, cập nhật chính sách mới và giải đáp các vướng mắc về thuế tại từng địa bàn. Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Sở Tài chính Hà Nội để được hỗ trợ đăng ký tham gia các khóa đào tạo.

Về giáo dục trí tuệ nhân tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong quý IV-2026, Sở sẽ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội xây dựng chương trình huy động giảng viên trẻ, sinh viên giỏi hỗ trợ, dự kiến triển khai từ học kỳ II năm học 2026-2027, ưu tiên địa bàn khó khăn.

Đại biểu thanh niên nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Ở nhóm nội dung thứ hai, đại biểu thanh niên đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, đại biểu quan tâm giải pháp duy trì mức sinh thay thế, tháo gỡ rào cản nhà ở, chi phí sinh hoạt cho người trẻ; đề xuất xây dựng “Mạng lưới không gian dành cho thanh niên” gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội.

Trước xu hướng giảm sinh, Sở Y tế cho biết, mức sinh của Hà Nội năm 2025 là 1,87 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế 2,1. Thành phố thực hiện chính sách theo Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, gồm hỗ trợ tài chính khi sinh con, nghỉ thai sản 7 tháng đối với lao động nữ khi sinh con thứ hai, nghỉ 10 ngày làm việc đối với lao động nam khi vợ sinh con. Đồng thời, thành phố hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên người trẻ và người có từ hai con; phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo.

Về “Mạng lưới không gian dành cho thanh niên”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ rà soát nguồn lực, nghiên cứu phương thức kết nối các thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng để thanh niên sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội.

Ở nhóm nội dung thứ ba, thanh niên kiến nghị cử các nhóm khởi nghiệp trẻ về AI, công nghệ số; mong muốn được hỗ trợ bảo hộ thương hiệu, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường cho sản phẩm gốm sứ làng nghề Bát Tràng; đề nghị có cơ chế để thanh niên ngành du lịch tham gia kiến tạo sản phẩm mới, kể chuyện di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Với thanh niên làm nghề gốm sứ truyền thống, Sở Công Thương cho biết, Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ ứng dụng công nghệ, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, tham gia hội chợ trong nước và quốc tế, đào tạo, truyền nghề.

Thành phố cũng tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow), triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp Thành đoàn Hà Nội, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, lựa chọn, thử nghiệm ý tưởng của thanh niên; khuyến khích thanh niên xây dựng nội dung số, kể chuyện di sản, quảng bá điểm đến.

Thông qua trao đổi, đối thoại, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn học tập, việc làm, khởi nghiệp và đời sống của thanh niên.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kết quả đối thoại không chỉ trả lời câu hỏi mà quan trọng hơn phải tháo gỡ vướng mắc, mở ra cơ hội và đưa các kiến nghị vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, chủ đề hội nghị “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội” nhấn mạnh trách nhiệm từ cả hai phía. Chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường, cơ hội; thanh niên cần chủ động đề xuất, tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân. Những mục tiêu này không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách, mà cần tri thức, sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ.

Về thu hút, trọng dụng nhân tài, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận, thực hiện minh bạch. Khi lựa chọn được người có năng lực, cần mạnh dạn giao việc, kể cả việc khó; đánh giá bằng sản phẩm và hiệu quả công việc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Đặc biệt, thành phố cần công khai những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Việc tổ chức các cuộc thi ý tưởng phải gắn với điều kiện thử nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế.

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong thử nghiệm được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ yên tâm sáng tạo.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, các kiến nghị về việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống đều là những vấn đề thiết thực. Một thành phố dù có nhiều công trình mới nhưng nếu người trẻ khó tìm việc phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu không gian học tập, sinh hoạt thì sức hấp dẫn cũng sẽ bị hạn chế.

Thành phố cần công khai thông tin về các chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để người có nhu cầu thực sự được thụ hưởng. Đồng thời, quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.

Một nội dung khác được Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao là khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và cơ sở công cộng phục vụ học tập, sáng tạo, sinh hoạt của thanh niên. Thành phố cần rà soát nguồn lực hiện có, mở rộng khả năng tiếp cận, tổ chức các hoạt động phù hợp thay vì chỉ tập trung xây dựng công trình mới.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội có lợi thế lớn về lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, hệ thống trường đại học và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ có thể chuyển hóa thành sức cạnh tranh khi được hỗ trợ bằng thiết kế, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phương thức tiếp cận khách hàng mới.

Để bảo đảm hiệu quả sau đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố và Thành đoàn Hà Nội tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, kể cả những vấn đề chưa được trao đổi trực tiếp; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, nội dung cần phối hợp và vấn đề phải báo cáo thành phố xem xét. Thông báo kết luận phải xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả cần đạt.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan và chủ tịch UBND xã, phường phải quan tâm giải quyết những nội dung thuộc trách nhiệm. Những vấn đề chưa thể giải quyết cần nêu rõ nguyên nhân, hướng xử lý và thông tin lại kết quả cho thanh niên. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đối với Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động tập hợp các nhóm thanh niên có chuyên môn, sáng kiến có khả năng triển khai; phối hợp với các sở, ngành lựa chọn nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, một mô hình nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều hoạt động hình thức.

Về phía chính quyền thành phố, có trách nhiệm lắng nghe, tháo gỡ rào cản và tạo điều kiện để năng lực của người trẻ được phát huy. Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn sau đối thoại, giữa thành phố và thanh niên sẽ có thêm nhiều công việc chung, tạo ra những kết quả cụ thể, có thể nhìn thấy và đánh giá được.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tiếp thu. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn và tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo sở, ngành thành phố đã dành thời gian trực tiếp đối thoại, lắng nghe và có những ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và thiết thực tại hội nghị. Điều đó thể hiện sự quan tâm lớn lao, thể hiện rõ trách nhiệm và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo thành phố đối với thế hệ trẻ.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Tiến Hưng cho biết, tuổi trẻ Thủ đô nhận thức sâu sắc rằng, những ý kiến được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành chia sẻ và giải đáp tại hội nghị đối thoại đã cung cấp cho đoàn viên, thanh niên hệ thống thông tin chính thống, cập nhật và toàn diện về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của thành phố.

Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên có thêm dữ liệu thực tiễn và chất liệu quan trọng để nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, xây dựng sáng kiến và tham gia hiệu quả vào các hoạt động học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu, thanh niên Thủ đô chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Ban Thường vụ Thành đoàn xin nghiêm túc tiếp thu các nội dung chỉ đạo, kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, đặc biệt là những nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên thành phố được giao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Với tinh thần “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, tuổi trẻ Thủ đô nguyện tích cực tham gia và đóng vai trò là lực lượng xung kích, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội.