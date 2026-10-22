Thanh niên ở Hưng Yên thu lợi hơn 1 tỷ đồng nhờ bán đồ thời trang giả mác Gucci, Dior, Lacoste

Trước đó, Công an xã Thái Thụy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang Đức Bun tại số 244 đường Nguyễn Đức Cảnh, thôn Diêm Điền 3, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, do Lê Tuấn Đức làm chủ.

Đối tượng Lê Tuấn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực kinh doanh và trong kho của cửa hàng có số lượng lớn quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Burberry, D&G, Hermes, Moncler, Dior, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton và DSQUARED2.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, tạm giữ tổng cộng 2.116 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 60 đôi giày, 273 đôi dép, 280 bộ quần áo, 481 chiếc quần và 1.022 chiếc áo. Tổng giá trị hàng hóa được xác định là 769.870.000 đồng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Lê Tuấn Đức tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể có thẩm quyền cho phép. Từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2026, hoạt động này đã mang lại cho Đức số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Công an xã Thái Thụy tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.