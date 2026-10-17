Thanh niên nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Ngày 17/10, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ mít tinh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định: Thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên. Những hình thức quảng bá tinh vi, tâm lý tò mò và tác động từ bạn bè có thể khiến người trẻ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả.

Không chỉ gây hại cho người sử dụng, khói thuốc còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và chất lượng môi trường sống.

Vì vậy, phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng. Một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động tự giác, thường xuyên, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình. Chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; phát huy lợi thế của nền tảng số, sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi; phát hiện, nhân rộng sáng kiến hiệu quả và tập hợp những đề xuất từ thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật.

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh TS.BS Trần Khánh Thu phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại lễ mít tinh, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh cho biết, sử dụng thuốc lá là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, với nhiều nhóm bệnh nguy hiểm như ung thư (điển hình là ung thư phổi), các bệnh tim mạch (đặc biệt là bệnh mạch vành), các bệnh hô hấp (đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) và suy giảm sức khỏe sinh sản.

Theo Báo cáo xu hướng toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2024, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống, làm việc trong môi trường có khói thuốc cũng có nguy cơ mắc bệnh như người hút thuốc.

Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hơn 103.000 người mỗi năm, trong đó 84.500 người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người do hút thuốc thụ động.

"Vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những giải pháp then chốt, không chỉ giúp bảo vệ người không hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, mà còn tạo động lực thúc đẩy người đang sử dụng thuốc lá có thêm quyết tâm bỏ thuốc, xây dựng môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt văn minh, an toàn, lành mạnh", Giám đốc Quỹ Phòng bệnh bày tỏ.

Các đại biểu phát động chương trình “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, ﻿chọn tương lai”.

TS.BS Trần Khánh Thu nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực, một tấm gương trong thực hiện lối sống không thuốc lá và một nhân tố lan tỏa những hành vi có lợi cho sức khỏe. Điều đó cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể: Không bắt đầu sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động tìm hiểu và chia sẻ thông tin chính xác về tác hại của thuốc lá; vận động người thân, bạn bè từ bỏ thuốc lá; tôn trọng quyền được hít thở không khí trong lành của những người xung quanh.

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn để đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, phát huy hiệu quả của các nền tảng số, mạng xã hội và những hình thức tuyên truyền gần gũi với giới trẻ; đồng thời thúc đẩy các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng, để thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá – Chọn sức khỏe, chọn tương lai” sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hành động tự giác và thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên đạp xe hưởng ứng chương trình "Thanh niên nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai".

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức, nổi bật là giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tuyên truyền về nghị quyết của Quốc hội về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.