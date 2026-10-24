Thanh niên Ninh Bình - Cao Bằng kết nối nguồn lực, đồng hành khởi nghiệp, chuyển đổi số

Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Tỉnh Đoàn Cao Bằng vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác phát triển giữa thanh niên Ninh Bình và Cao Bằng”.

Thêm cơ hội khởi nghiệp và phát triển thanh niên

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế là khát vọng chính đáng của thanh niên; là cách thiết thực để tuổi trẻ phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, thanh niên có thêm nhiều cơ hội đưa ý tưởng vào thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, Ninh Bình và Cao Bằng có những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch. Đây là lợi thế để thanh niên phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Theo anh Nam, trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và kết nối nguồn lực cho đoàn viên, thanh niên.

Từ năm 2025 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 156 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; 54 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút trên 158.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức hơn 800 hội nghị, lớp tập huấn và hỗ trợ việc làm cho trên 18.000 đoàn viên, thanh niên.

Riêng 9 tháng năm 2026, Tỉnh Đoàn đã phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn của 572 hồ sơ dự án với tổng số vốn trên 100 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ 32 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, thương mại điện tử và phát triển sản phẩm sáng tạo.

Anh Nam nhấn mạnh, Diễn đàn là dịp để thanh niên hai tỉnh chia sẻ ý tưởng, mô hình, sản phẩm và những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp; đồng thời tìm kiếm đối tác, học hỏi kinh nghiệm, mở ra những hướng hợp tác mới.

Việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa thanh niên Ninh Bình và Cao Bằng có ý nghĩa thiết thực. Những lợi thế, kinh nghiệm và cách làm riêng của mỗi địa phương nếu được kết nối hiệu quả sẽ bổ sung cho nhau, tạo thêm cơ hội khởi nghiệp và phát triển cho thanh niên hai tỉnh", anh Nam nói.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BTC

Từ bản sắc địa phương đến thị trường số

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh; trao đổi về quản trị, phát triển sản phẩm, khai thác tiềm năng và lợi thế địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu cũng đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đề xuất giải pháp tiếp cận nguồn vốn, chuyên gia, thị trường và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên trao đổi tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu được Tiến sĩ Trần Bách Hiếu - giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), chuyên gia Viện Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trao đổi về chuyên đề “Từ bản sắc địa phương đến thị trường số – Tư duy khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: BTC

Tại diễn đàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng đã ký kết chương trình phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, hội viên giai đoạn 2025 - 2030.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng tin tưởng, với tinh thần “Kết nối nguồn lực - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác phát triển”, những kết quả đạt được từ Diễn đàn sẽ là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ Ninh Bình và Cao Bằng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung phát biểu tại chương trình.