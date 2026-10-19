Thanh niên nhảy múa, livestream tại công viên Lãm Làng bị công an mời về trụ sở

Theo cơ quan công an, dù lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên vẫn tiếp tục nhảy múa, livestream tại công viên. Sau đó, người này được đưa về trụ sở để làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở và viết cam kết không tái diễn các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Lãnh đạo Công an phường Nam Sơn cho biết, hiện vụ việc chưa đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính. Việc đưa người này về trụ sở nhằm xác minh, giáo dục và yêu cầu chấp hành các quy định tại công viên.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, giải tán các nhóm tụ tập tự phát tại công viên Lãm Làng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và không gian sinh hoạt chung của người dân.