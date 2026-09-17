Việc phong tỏa hiện trường khiến hàng loạt phương tiện trên cầu Cỏ May phải di chuyển chậm trên hướng di chuyển vào Vũng Tàu, có thời điểm các xe xếp hàng kéo dài khoảng 2km.

Được biết, mái vòm thép của cầu Cỏ May được hoàn tất thi công từ năm 2023 để chỉnh trang diện mạo của tuyến cửa ngõ vào khu vực Vũng Tàu. Trong đó, điểm cao nhất hơn 26m so với mặt đất.

Hình ảnh thanh niên nghi ngáo đá leo lên vòm cầu Cỏ May chiều 17/9, khiến hàng loạt phương tiện trên cầu di chuyển chậm...

Khoảng 16h30, một số người dân phát hiện một thanh niên có biểu hiện khác thường đang leo theo các trụ vòm lên phía trên cao cầu Cỏ May nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

“Lúc khoảng 16h30 đã thấy người này ở trên vòm cầu, và cứ di chuyển liên tục rất nguy hiểm. Chỉ ít phút sau đã thấy lực lượng chức năng xuất hiện”, chị N., một người dân ở hiện trường, cho biết.

Đến 18h30, dù trời mưa gió nhưng thanh niên vẫn ở trên vòm cầu...

Có thời điểm, người này đã leo xuống đất nhưng sau đó lại leo trở lại lên cao. Dù lực lượng chức năng đã tổ chức thuyết phục từ dưới đất, nhưng người này vẫn không leo xuống mà ở trên mái vòm cầu.

Đến khoảng 18h30, bất chấp thời tiết mưa gió, người này vẫn ở trên độ cao hàng chục mét không chịu xuống. Lực lượng chức năng đã đưa xe nâng người làm việc trên cao đến hiện trường nhưng chưa thể triển khai tiếp cận với đối tượng.