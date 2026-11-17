Ngày 17/11, Công an xã Phú Lâm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Phú Lâm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của người dân về việc Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, có hành vi bất thường tại nhà. Lãnh đạo Công an xã đã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm một cây kéo bằng kim loại.

Mặc dù được công an và người thân vận động, khuyên can, Tuấn không chấp hành mà dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột của Tuấn), làm rách da lòng bàn tay trái.

Sau đó, Tuấn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào rồi bất ngờ tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi này khiến Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm, bị thương ở mu bàn tay trái.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng Công an xã đã kịp thời khống chế Tuấn, tước hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.