Thanh niên leo cầu Cỏ May âm tính với ma túy

Ngày 18-9, Công an phường Phước Thắng thông tin, đã tiến hành test nhanh đối với nam thanh niên có ý định nhảy cầu Cỏ May lúc 16 giờ 47 phút ngày 17-9. Kết quả xác định người này âm tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu người này khai nhận do gặp chuyện buồn gia đình nên đã trèo lên đỉnh cầu, không phải bị "ngáo đá" như nghi vấn ban đầu.

Trước đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phước Thắng đề nghị hỗ trợ xử lý vụ việc người dân có biểu hiện bất thường, trèo lên đỉnh cầu Cỏ May có nguy cơ mất an toàn.

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng PCCC và CNCH Khu vực 23 Công an TPHCM điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH huy động xe thang để tiếp cận, giải cứu nam thanh niên. Ảnh: PC07

Tại hiện trường, nhận định người ở vị trí trên cao có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng triển khai đệm hơi phía dưới, đồng thời vận hành xe thang tiếp cận để vận động, thuyết phục nam thanh niên.

Nam thanh niên được đưa xuống đất an toàn. Ảnh: PC07

Đến 20 giờ 27 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa thanh niên xuống đất an toàn, bàn giao cho Công an phường Phước Thắng tiếp tục xác minh, làm rõ.