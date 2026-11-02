Thanh niên Lạng Sơn tham gia tọa đàm "Tuổi trẻ tiên phong, kiến tạo góp phần phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới"

Các đại biểu dự tọa đàm

Dự tọa đàm có đại diện Bộ VHTT&DL; Trung ương Đoàn; Đoàn Thanh niên Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Cao Bằng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở và các thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Các đại biểu dự tọa đàm

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn phát biểu tham luận tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, phân tích chủ đề “Nghị quyết 26-NQ/TW và những cơ hội mới cho thanh niên trong phát triển du lịch Việt Nam”. Các đại biểu cùng nhau chia sẻ sáng kiến, tháo gỡ vướng mắc về chính sách và thảo luận các giải pháp huy động nguồn lực nhằm thu hút lực lượng thanh niên tham gia phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Tại đây, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã trình bày tham luận với chủ đề “Thanh niên Lạng Sơn trong phát triển du lịch”. Nội dung tham luận đề xuất các cơ chế thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên về kỹ năng số, tiếp cận nguồn vốn và kết nối thị trường. Tiêu biểu cho cách làm sáng tạo từ cơ sở, tuổi trẻ Lạng Sơn giới thiệu dự án “Lân Nóng - Làng Hao: Kết nối bản sắc, kiến tạo du lịch xanh”, hướng tới việc khai thác giá trị nghề truyền thống, văn hóa bản địa kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Lạng.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ chương trình đào tạo về du lịch - chuyển đổi số và số hoá dự án

Trong khuôn khổ tọa đàm, Đoàn Thanh niên Bộ VHTT&DL đã trao tặng Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Cao Bằng kinh phí hỗ trợ chương trình đào tạo về du lịch - chuyển đổi số và số hoá dự án trị giá 200 triệu đồng. Nguồn lực này trực tiếp giúp thanh niên địa phương ứng dụng công nghệ vào xây dựng các mô hình khởi nghiệp, gắn liền với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng đó, các đại biểu đã trải nghiệm chương trình nghệ thuật Xiếc 3D Mapping Panorama 360° tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam; tham quan, học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để thanh niên Lạng Sơn và các đơn vị giao lưu, học hỏi, kết nối nguồn lực. Qua đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc quảng bá hình ảnh quê hương và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững.