Thanh niên Lâm Đồng ra quân làm đẹp phố hoa Đà Lạt

Ngày 15/11, tại Vườn hoa Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức phát động phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 202

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện lối sống xanh; tích cực triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với trồng cây, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều khu vực trên địa bàn Đà Lạt.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng quân đội, công an cùng tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan.

Tại Vườn hoa Đà Lạt, hồ lắng số 1 và các tuyến đường lân cận, các đội hình thanh niên tổ chức thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, làm sạch không gian công cộng, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị.

Song song đó, đoàn viên, thanh niên triển khai trồng cây, trồng hoa, tạo thêm các mảng xanh và không gian thân thiện với môi trường.

Thông qua phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.