Thanh niên Lâm Đồng phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên Lâm Đồng xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Tuổi trẻ xã Liên Hương triển khai công trình đường cờ Tổ quốc)

Tích cực cống hiến vì cộng đồng

Tại xã Nam Đà, anh Đinh Văn Tín được nhiều người dân biết đến là chủ tiệm sửa chữa, mua bán máy móc nông nghiệp tận tâm, vui vẻ. Bị teo cơ bẩm sinh, sức khỏe suy giảm hơn 50%, việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng nghị lực và quyết tâm tự lập, anh đã từng bước vượt qua mặc cảm, học nghề rồi gây dựng cơ sở kinh doanh của riêng mình.

Bị teo cơ bẩm sinh, anh Đinh Văn Tín (bên phải), xã Nam Đà từng bước vượt qua mặc cảm gây dựng tiệm sửa chữa, mua bán máy móc nông nghiệp để phát triển kinh tế

Được gia đình động viên, anh Tín theo học nghề sửa chữa máy móc. Sau thời gian vừa học vừa làm, tháng 7/2022, anh tích góp vốn mở tiệm tại xã Nam Đà. Nhờ tay nghề vững, nhiệt tình và giá cả phải chăng, cửa hàng dần trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương. Công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp anh chủ động hơn trong cuộc sống và chia sẻ gánh nặng với gia đình.

Không dừng lại ở việc lập nghiệp, anh Tín còn tìm thấy niềm vui và cơ hội khẳng định mình qua thể thao. Từ năm 2019, anh bắt đầu tập luyện các môn ném lao, ném đĩa, đẩy tạ dành cho người khuyết tật. Với sự kiên trì, anh giành nhiều thành tích cao tại các giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tuyên dương, tặng Bằng khen cho anh Đinh Văn Tín là gương thanh niên tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026

Anh Đinh Văn Tín chia sẻ, để vượt qua khó khăn, điều quan trọng là phải có ý chí, kiên trì và không ngừng nỗ lực vươn lên. Từ chính hành trình của mình, anh Tín mong các bạn trẻ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đừng tự ti hay đầu hàng trước nghịch cảnh, hãy chủ động học tập, tìm kiếm cơ hội, phát huy khả năng của bản thân và sống có ích cho gia đình, xã hội.

Mới đây, anh Tín được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tuyên dương, tặng Bằng khen là 1 trong 5 gương thanh niên tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho những thành tích thể thao mà còn là sự động viên đối với hành trình vượt khó, vươn lên bằng chính sức lao động của người thanh niên giàu nghị lực.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt tích cực mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em khó khăn

Nếu câu chuyện của anh Tín truyền cảm hứng bằng ý chí tự lập, thì chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt lại lan tỏa tinh thần cống hiến qua những hoạt động vì trẻ em.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, chị Tuyền tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, phối hợp tổ chức những lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với các em nhỏ, những lớp học ấy không chỉ giúp trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn đuối nước mà còn mở ra cơ hội được vui chơi, rèn luyện và tự tin hơn. Sự tham gia của những giáo viên, tình nguyện viên như chị Tuyền góp phần đưa tinh thần sẻ chia đến gần hơn với cộng đồng, nhất là những nhóm trẻ cần được quan tâm, hỗ trợ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyền được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen là 1 trong số 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện.

Mỗi người một công việc, một cách đóng góp, nhưng ở anh Tín và chị Tuyền đều có điểm chung: không để hoàn cảnh giới hạn khả năng cống hiến, đồng thời, dùng những việc làm cụ thể để mang lại giá trị tích cực cho người xung quanh.

Phát huy sức trẻ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Toàn tỉnh hiện có hơn 621.700 thanh niên, chiếm 25,3% dân số; tổng số hội viên Hội LHTN Việt Nam là 327.793 người. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và triển khai các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Thanh niên Lâm Đồng xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Tuổi trẻ xã Liên Hương triển khai công trình đường cờ Tổ quốc)

Trong những năm qua, phong trào thanh niên Lâm Đồng ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực, từ giáo dục lý tưởng, tình nguyện vì cộng đồng đến chăm lo an sinh xã hội. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp hội triển khai với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên.

Giai đoạn 2024 - 2026, các cấp hội đã tổ chức 1.715 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, thu hút hơn 55.700 lượt thanh niên tham gia; đồng thời, duy trì, phát triển hơn 270 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên và thành lập mới hơn 250 mô hình tập hợp thanh niên.

Những hoạt động này góp phần kết nối người trẻ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Tổ chức hội các cấp tặng hơn 5.727 suất học bổng, hơn 3.200 suất quà, xây dựng hơn 50 km đường cờ biên giới… với tổng trị giá các hoạt động hơn 6 tỷ đồng; tổ chức 708 hoạt động nâng cao năng lực số, triển khai 1.502 đội hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” với sự tham gia của 11.700 đoàn viên, thanh niên.

Những con số cho thấy phong trào thanh niên không chỉ được thể hiện qua các đợt ra quân mà còn qua quá trình bền bỉ xây dựng nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng và khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)

Trong đó, việc phát hiện, biểu dương những gương thanh niên giàu nghị lực, những cá nhân có sáng kiến và đóng góp thiết thực là một cách tạo động lực, giúp các giá trị tích cực tiếp tục được nhân rộng.

Tại Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10) không chỉ là dịp ôn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của tổ chức hội mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước và khát vọng cống hiến.

Theo chị H’Hồng, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động, phát hiện và nhân rộng những gương thanh niên tiêu biểu, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng. Mỗi hội viên, thanh niên cần phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đưa hoạt động tình nguyện đến những nơi khó khăn, biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành những công trình, phần việc thiết thực, góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Với thông điệp “Thanh niên Lâm Đồng - Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, giai đoạn 2026 - 2029, tuổi trẻ tỉnh nhà được kỳ vọng tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và biến khát vọng cống hiến thành những hành động thiết thực, góp phần xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.