Thanh niên Lâm Đồng cần tạo đột phá từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn thế hệ trẻ thanh niên Lâm Đồng tập trung cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, "dám nghĩ, dám làm, xung kích trên các mặt trận"

Chiều 22/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.

Với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm", hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị thanh niên phải là đội ngũ tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và hơn 100 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 622.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Lâm Đồng tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đối thoại, có 20 ý kiến chia sẻ, kiến nghị của các đoàn viên thanh niên đến từ nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nội dung các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: định hướng đào tạo ngành nghề phù hợp; thu hút nguồn nhân lực y, bác sĩ; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ thanh niên về nhà ở ....

Đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng tham dự hội nghị đối thoại

Các vấn đề về thanh niên tham gia chuyển đổi số, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo... cũng được chia sẻ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trương Minh Quang báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên năm 2025

Liên quan đến định hướng ngành nghề đào tạo, bạn Võ Hiệp Hoàng, Bí thư Đoàn trường THPT Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt kiến nghị, tỉnh cần tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực, thị trường lao động.

Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp từ bậc THPT, nhằm giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nguyện vọng và nhu cầu phát triển của tỉnh cần được đẩy mạnh.

Chị Trần Thị Hiền, đoàn viên Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiến nghị giải pháp huy động lực lượng thanh niên tham gia lĩnh vực y tế trên các địa bàn

Về nội dung huy động nguồn nhân lực trẻ tham gia hoạt động thiện nguyện, chị Trần Thị Hiền, đoàn viên Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, Lâm Đồng có định hướng, cơ chế như thế nào để huy động đội ngũ thầy thuốc trẻ tham gia thường xuyên vào các hoạt động thiện nguyện.

Cụ thể là chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn?

Anh Chế Thành Công, Bí thư Đoàn phường Lâm Viên - Đà Lạt kiến nghị các sở, ngành định hướng, xác định những ngành nghề có tiềm năng phát triển để học sinh, sinh viên lựa chọn ngành học phù hợp

Anh Đoàn Hữu Duẩn, đoàn viên Chi đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà kiến nghị, một bộ phận thanh niên mới lập nghiệp, công tác tại cơ sở còn gặp khó khăn, nhất là vấn đề nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh có định hướng, chính sách gì để hỗ trợ nhà ở phù hợp cho thanh niên có thu nhập thấp, thanh niên mới lập nghiệp?

Bạn Đậu Khánh Huyền, sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ thiết thực các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, trong đó có các bạn sinh viên

Đối với những ý kiến chia sẻ, kiến nghị của thanh niên, về phía các sở, ngành đã có giải đáp, cũng như định hướng nhiều nội dung cụ thể.

Liên quan đến ý kiến chia sẻ về lĩnh vực đào tạo nghề, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Thị Thêu thông tin, Lâm Đồng đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hút nhân lực. Năm 2026, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành xây dựng đề án phát triển việc làm.

Bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, trả lời kiến nghị của thanh niên về chính sách việc làm cho sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh

"Đoàn thanh niên cần quán triệt các đoàn viên học tập nghị quyết của Đảng để nắm bắt kịp thời, từ đó, tiếp cận các chính sách của địa phương", Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Thêu chia sẻ.

Về huy động nguồn nhân lực trẻ tham gia hoạt động thiện nguyện, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ, các cơ sở y tế xây dựng quy chế phối hợp. Trên cơ sở này sẽ huy động đội ngũ thầy thuốc tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện phù hợp với chức năng chuyên môn từng đơn vị.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Thành Công giải đáp kiến nghị của thanh niên về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đối với các nội dung về ứng dụng công nghệ số vào xây dựng dữ liệu sức khỏe; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về nhà ở cho người thu nhập thấp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp... cũng được các sở, ngành, đơn vị giải đáp cụ thể.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, mặc dù, thời gian diễn ra không nhiều, nhưng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, những đóng góp rất tâm huyết của nhiều đoàn viên, thanh niên.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn thế hệ trẻ thanh niên nói là hành động trong thực hiện nhiệm vụ với trái tim nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ

Có những giải đáp rất chi tiết, cụ thể, nhưng còn nhiều ý kiến vẫn trả lời chung chung. Trên cơ sở những giải đáp, Đoàn Thanh niên phải bám sát các sở, ngành để được định hướng cũng như đi đến những kết quả cuối cùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, để phát triển nhanh, bền vững, Lâm Đồng xác định 3 trụ cột để phát triển. Đó là công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch. Dựa trên các trụ cột này, ngay từ bây giờ, các trường Đại học, Cao đẳng, đào tạo nghề trên địa bàn phải định hướng nghề nghiệp, quy trình đào tạo cho các học viên.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh tham dự hội nghị đối thoại

Trước hết, về công nghệ số, đây là yếu tố quan trọng để làm nên thành công trong thời đại hiện nay. Không ai khác, chính thanh niên, thế hệ trẻ là đối tượng tiên phong áp dụng.

Thanh niên nói là phải hành động. Đoàn Thanh niên các địa phương thành lập ngay các tổ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Từ hiệu quả của mô hình nhỏ từng bước nhân rộng và lan tỏa đổi mới, sáng tạo vào cuộc sống, công việc và hiến kế giải pháp phát triển cho địa phương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đối với các trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, cần thay đổi tầm nhìn, giáo trình đào tạo theo định hướng ngành nghề gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thanh niên, sinh viên, học sinh sẽ là đội ngũ tiên phong áp dụng. Bởi Đảng, Nhà nước luôn luôn có chính sách đãi ngộ với nhân tài.

Đoàn viên, thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến

Cùng với chuyên môn, để đồng hành với sự phát triển của địa phương, đội ngũ thanh niên tích cực học tập, được quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng.

Từ thông tin tiếp nhận đến thay đổi nhận thức, từ đó, nâng cao trách nhiệm của mình. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy dùng tâm huyết, dùng trái tim đầy trách nhiệm, cùng với khát vọng sức trẻ để thực hiện hoài bão của mình.

Quang cảnh hội nghị

Khi tất cả hành động bằng trái tim, bằng tinh thần quyết liệt sẽ tạo thành sức mạnh tổng thể để đồng hành với tỉnh nhà trong quá trình phát triển.

Về phía lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên trên địa bàn phát huy khát vọng trong phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo...