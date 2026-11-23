Ở bản Cò Lá, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, ông Lù Kim Sơn, 65 tuổi, từng gặp khó khăn khi sử dụng những ứng dụng trên điện thoại thông minh. Sau khi được đoàn viên thanh niên hướng dẫn, ông đã biết cài đặt VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin.

Tháng 11/2026, ông Sơn còn được hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Với người cao tuổi, việc tiếp cận công nghệ không đơn thuần là biết sử dụng điện thoại, mà còn liên quan đến khả năng tự thực hiện những thao tác cần thiết trong đời sống và bảo vệ thông tin cá nhân.

Hướng dẫn đến từng hộ gia đình

Tại xã Bình Lư, hoạt động phổ cập kỹ năng số được Đoàn Thanh niên triển khai qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thay vì chỉ tổ chức những buổi tuyên truyền tập trung, các chi đoàn phân công thành viên trực tiếp đến hộ gia đình, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin và sử dụng các phương thức thanh toán điện tử.

Bản làng ở Lai Châu thay da đổi thịt. Ảnh: XQ

Anh Lý Văn Vinh, Bí thư Chi đoàn bản Cò Lá, cho biết, với những người cao tuổi, chưa thành thạo công nghệ, đoàn viên phải kiên trì hướng dẫn để người dân hiểu và thực hành được từng thao tác.

Các hoạt động hướng dẫn còn được lồng ghép trong những buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể và chương trình của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo thông tin Đoàn xã Bình Lư công bố, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐTN ngày 5/3/2026 để triển khai phong trào. Tính đến thời điểm báo cáo ngày 13/11, toàn bộ chi đoàn trên địa bàn đã cử đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Các đợt ra quân tại 22/22 thôn, bản thu hút gần 200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn xã Bình Lư cũng đăng tải, chia sẻ hơn 90 tin, bài hướng dẫn và tuyên truyền về chuyển đổi số từ đầu năm đến thời điểm công bố.

Đưa thủ tục hành chính đến gần người dân

Tại xã Pa Tần, hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được triển khai thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng công an xã.

Tính đến ngày 24/10 năm nay, xã Pa Tần đã kiện toàn 11 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 11 bản, với tổng cộng 85 thành viên. Các tổ phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại, tạo tài khoản, bảo mật thông tin và thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Pa Tần tiếp nhận 3.300 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 99,9% thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ được báo cáo đạt 100%.

Điểm đáng chú ý tại Pa Tần là việc tổ chức hỗ trợ người dân ngay tại bản.

Các đợt hỗ trợ lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được triển khai tại Nậm Ban, Nậm Vạc và Pa Tần 2. Thay vì người dân phải di chuyển đến trung tâm xã để được hướng dẫn, cán bộ trực tiếp hỗ trợ tiếp nhận, xử lý những vướng mắc liên quan đến hồ sơ tại cơ sở.

Tại thời điểm giữa tháng 9/2026, Pa Tần có 5.997 trường hợp đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 90,9% theo số liệu địa phương công bố.

Những kết quả này phản ánh mức độ triển khai các hoạt động định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao chưa đồng nghĩa với việc tất cả người dân đã tự thực hiện thủ tục thành thạo mà không cần hỗ trợ.

Việc duy trì các Tổ công nghệ số cộng đồng vì vậy vẫn cần thiết, đặc biệt đối với người cao tuổi và người dân ở bản xa trung tâm.

Không chỉ biết dùng điện thoại

Theo chị Phong Linh Chi, Bí thư Đoàn xã Bình Lư, khó khăn trong triển khai phong trào hiện nay chủ yếu xuất phát từ một bộ phận người cao tuổi hạn chế khả năng ghi nhớ thao tác.

Một số người sử dụng điện thoại đời cũ, thay đổi số điện thoại hoặc quên mật khẩu, dẫn đến trở ngại trong cài đặt, kích hoạt tài khoản.

Đoàn xã xác định tiếp tục duy trì hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xử lý những khó khăn trong sử dụng dịch vụ số.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng ứng dụng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo cũng là nội dung được các đoàn viên hướng dẫn.

Người dân cần biết những thông tin nào có thể cung cấp khi thực hiện thủ tục hành chính, cách bảo vệ tài khoản định danh điện tử và nhận diện các yêu cầu đáng ngờ khi sử dụng Internet.

Từ trường hợp ông Lù Kim Sơn ở bản Cò Lá đến những đợt hỗ trợ tại các bản xa ở Pa Tần, hoạt động phổ cập kỹ năng số đang được triển khai theo hướng thực hành trực tiếp.

Người dân được hướng dẫn từ thao tác cơ bản đến việc sử dụng công nghệ để giải quyết công việc hằng ngày. Đây là một phần của quá trình nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và thông tin chính thống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.