Thanh niên khuyết tật hào hứng tham gia ngày hội 'Tỏa sáng Nghị lực Việt' năm 2026

Các đại biểu tham gia ngày hội " Tỏa sáng nghị lực Việt", ngày 18-9. Ảnh: THANH HẢI

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực cho thanh niên khuyết tật như: giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; chia sẻ các mô hình khởi nghiệp; hoạt động trải nghiệm cùng người khuyết tật. Bên cạnh đó, thanh niên khuyết tật tham gia ngày hội được khám chuyên sâu, tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Các đại biểu giao lưu trong ngày hội "Tỏa sáng nghị lực Việt". Ảnh: THANH HẢI

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trưng bày các sản phẩm do người khuyết tật thực hiện. Các sản phẩm được giới thiệu đã thể hiện năng lực, sự sáng tạo và những đóng góp thiết thực của người khuyết tật đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và đơn vị đồng hành tìm hiểu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Ban tổ chức khen thưởng các cá nhân thể hiện xuất sắc trong ngày hội " Tỏa sáng nghị lực Việt". Ảnh: THANH HẢI

Trong khuôn khổ ngày hội, cuộc thi “Sắc màu Nghị lực” được tổ chức như một hoạt động nghệ thuật, giao lưu và thể hiện tài năng của thanh niên khuyết tật.

Với chủ đề “Khát vọng cùng đất nước vươn mình”, chương trình là nơi các thí sinh thể hiện những phần thi, tiết mục và câu chuyện mang màu sắc riêng, gửi gắm thông điệp về nghị lực, sự sáng tạo, tinh thần chủ động và mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, đồng hành, hòa nhập và tạo cơ hội để mỗi người trẻ khuyết tật được phát huy khả năng, theo đuổi khát vọng và đóng góp cho cộng đồng.

Lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay, tại Hà Nội.