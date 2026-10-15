Thanh niên khởi nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận vốn

Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 chiều nay (15/10), đại biểu Nguyễn Thùy Chi - Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh, đặt câu hỏi về giải pháp khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Theo đại biểu, từ thực tế xây dựng mô hình doanh nghiệp xã hội, việc tiếp cận vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải có sản phẩm tốt, có thị trường, trong khi nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn.

Đại biểu Nguyễn Thùy Chi - Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh (Ảnh: VGP).

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng và trách nhiệm với cộng đồng của thanh niên Việt Nam. Theo ông, để hiện thực hóa khát vọng đó, cần có các điều kiện hỗ trợ, trong đó có khả năng tiếp cận nguồn lực và môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, thực hiện tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Quốc hội về một số chính sách tài chính, thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các doanh nghiệp do thanh niên thành lập.

Các chính sách được đề cập gồm nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đối tượng có doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng; đồng thời gia hạn, miễn, giảm nhiều khoản thuế cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của thanh niên, tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời câu hỏi của đại biểu (Ảnh: VGP).

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, việc tiếp cận nguồn lực của nhóm doanh nghiệp này vẫn còn khó khăn. Ông cho biết doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm 98% tổng số doanh nghiệp, nhưng mới tiếp cận được khoảng 19-20% nguồn lực.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên nói riêng, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ báo cáo, trình Quốc hội dự án Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại kỳ họp tháng 10/2026.

Theo Thứ trưởng, dự thảo Luật tập trung vào một số nhóm giải pháp. Trước hết là đa dạng hóa, đồng bộ hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong đó, phương thức tiếp cận tín dụng được định hướng đa dạng, linh hoạt hơn, không chỉ căn cứ vào tài sản mà còn xem xét nhiều yếu tố khác như doanh thu, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Dự thảo Luật cũng đề cập định hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh của thanh niên khởi nghiệp.

Nhóm giải pháp thứ hai là tăng cường kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và hệ sinh thái kinh doanh; kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, cũng như với các trường học, viện nghiên cứu.

Theo Thứ trưởng, việc thu hút nguồn lực xã hội không chỉ giúp tăng lượng vốn dành cho khởi nghiệp mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mạng lưới đối tác và cơ hội mở rộng thị trường. Đây cũng là những hạn chế mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, đang gặp phải.

Vì vậy, định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp của thanh niên, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Một nhóm giải pháp khác được đề cập trong dự thảo Luật là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giảm thủ tục và chi phí khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ phát triển.

Các nội dung được Thứ trưởng nêu gồm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp và chi phí logistics; đồng thời đưa ra một số mô hình đơn giản như doanh nghiệp một người, hỗ trợ về sổ sách kế toán.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo doanh thu. Theo số liệu Thứ trưởng cung cấp, dự kiến hơn 99% hộ, cá nhân kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức này, qua đó giảm đáng kể chi phí tính thuế, chi phí sổ sách kế toán và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu các cấp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp.

Ông bày tỏ mong muốn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra tầm khu vực, thế giới.