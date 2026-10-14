Thanh niên khiến cả nhà hoảng loạn, biết lý do dân tình 'dở khóc dở cười'

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip "dở khóc dở cười" của một nam thanh niên.

(Video ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười của nam thanh niên và người thân. Nguồn: Group Hóng Đường Phố)

Theo đó, anh chàng bật điều hòa, bật quạt rồi đắp chăn kín mít. Đến lúc người nhà lên gọi dậy nhưng không thấy phản hồi nên bắt đầu hoảng lên. Người nhà gọi thêm những người thân khác đến để kiểm tra tình hình của nam thanh niên.

Dù cho trong nhà đang rất náo loạn, tiếng khóc, tiếng nói chuyện đầy lo lắng và gấp gáp nhưng nam thanh niên vẫn không có động tĩnh gì. Nhiều người thân thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu.

Đến khi một người phụ nữ cầm tay nam thanh niên, anh chợt bừng tỉnh trong sự bất ngờ và vỡ òa của cả nhà. Hóa ra, anh chỉ "ngủ say như chết" mà thôi, không phải tình trạng xấu như sự lo lắng của người thân.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy phải phì cười trước màn ngủ say của anh thanh niên.

Cả nhà cuống cuồng, hoảng loạn trước tình huống của nam thanh niên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ rằng, họ cũng từng chứng kiến những màn ngủ say tương tự. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Xem clip này làm tôi lại nhớ đến bạn tôi. Bạn tôi đặt báo thức cạnh đầu, kêu ầm ĩ nhưng tuyệt nhiên không nghe, ngủ như không biết gì. Trong khi tôi nằm cách đó cả 2 mét mà ong cái đầu luôn"

"Giống tôi ghê. Nhà hàng xóm đập sửa tan hoang, mà tôi vẫn ngủ thẳng cẳng. Nhưng chỉ cần mẹ tôi vô đụng tôi một cái là tôi tỉnh luôn"

"Hồi trước đi học đại học, trọ cùng bạn và phòng kế là phòng anh trai nó với bạn anh ấy ở. 1 buổi chiều tối nhập nhoạng, anh khóa cửa ngủ, ai gọi ai hét cũng không dậy. Ôi giồi ôi cả xóm trọ cuống cuồng tìm cách mở cửa mà vào, vào rồi anh ấy mới tỉnh mà dở khóc dở cười luôn".