Thanh niên Khánh Hòa và đoàn thanh thiếu niên TP. Ulsan tham gia hoạt động "Vì môi trường xanh"

Sáng 31-10, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Đoàn đại biểu thanh thiếu niên TP. Ulsan (Hàn Quốc) tổ chức hoạt động “Vì môi trường xanh” tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, phường Bắc Nha Trang. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Giao lưu thanh niên quốc tế" của TP. Ulsan tại tỉnh Khánh Hòa.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường.

Theo đó, hơn 200 đoàn viên, thanh niên của tỉnh Khánh Hòa và các thành viên của đoàn thanh, thiếu niên TP. Ulsan đã tham gia thu gom rác tại khu vực chân cầu Xóm Bóng, phát quang bụi rậm khu vực gần di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

Các thanh thiếu niên cùng tham gia thu gom rác thải.

Hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước trong thời gian đoàn thanh thiếu niên TP. Ulsan có các hoạt động tại Khánh Hòa; tăng cường nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, thanh niên về chung tay, hợp tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các thanh thiếu niên thu gom rác tại khu vực chân cầu Xóm Bóng.