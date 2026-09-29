Thanh niên kéo bạn gái vào tù vì ma túy

Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Quang Anh (SN 2003), trú xã Quỳnh Sơn và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2009), trú xã Sơn Lâm (Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng thể hiện, vì hám lợi Hồ Quang Anh đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho Nhữ Sỹ Hiền (SN 1995, trú xã Quỳnh Sơn, Nghệ An) từ Nghệ An ra Hà Nội.

Ngày 10/9/2025, Anh nhận được chỉ đạo của Hiền “chuẩn bị đi nhận 3 kiện hàng”, tiền công là 10 triệu đồng. Hôm sau, Anh chở theo bạn gái là Tuyết đi nhận ma túy tại khu vực đường mòn thuộc xã Sơn Lâm.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Kim Long

Sau khi về nhà, Anh cùng bạn gái mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có nhiều hộp chứa ma túy. Lúc này, Tuyết không ngăn cản người yêu mà giúp Anh đóng gói, cất giấu ma túy. Sau đó, Anh xuống thành phố Vinh (cũ) để xem xét tình hình và chuẩn bị cho việc đưa ma túy ra Hà Nội.

Sáng 12/9/2025, Anh liên lạc với Tuyết nói đóng gói ma túy vào thùng xốp rồi gửi xe khách xuống thành phố Vinh (cũ). Tuyết làm theo lời người yêu dặn. Tối cùng ngày, khi Anh đi nhận ma túy thì bị công an bắt giữ. Tang vật của vụ án là hơn 3,7 kg ma túy.

Từ lời khai của Anh, công an bắt giữ Lô Thị Ánh Tuyết. Tại thời điểm phạm tội, Tuyết là người chưa thành niên (16 tuổi 15 ngày) và đang mang thai người con chung với Anh.

Tại phiên tòa, bị cáo Anh khai vì có món nợ ân tình với Hiền và vì hám lợi 10 triệu đồng nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo.

Do đang nuôi con nhỏ nên bị cáo Tuyết được tại ngoại. Trước bục khai báo, bị cáo Tuyết khai vì nhận thức hạn chế, tin tưởng người yêu nên đã cùng thực hiện việc vận chuyển ma túy.

Sau quá trình xét xử, tòa tuyên phạt Hồ Quang Anh tù chung thân. Trong khi đó, bị cáo Lô Thị Ánh Tuyết do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội khi là người chưa thành niên, đang nuôi con nhỏ nên tòa tuyên phạt 13 năm tù.

Đối với Nhữ Sỹ Hiền theo Anh khai là người thuê bị cáo vận chuyển ma túy, hiện Hiền đã xuất cảnh đi nước ngoài. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu có liên quan đến Hiền để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.