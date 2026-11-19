Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Huế với thanh niên năm 2026

Vốn và cơ hội triển khai ý tưởng

Ngày 18/11/2026, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên, chủ đề “Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số”.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên trao đổi về tiếp cận vốn, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng công nghệ, chăm sóc sức khỏe và môi trường hỗ trợ khởi nghiệp.

Anh Văn Cường, thanh niên phường Kim Trà, phản ánh khó khăn khi khởi nghiệp nông nghiệp do thiếu tài sản bảo đảm để vay vốn. Anh đề nghị thành phố có giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn chính sách, vốn ưu đãi, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Từ góc nhìn học sinh, em Bảo Ngọc, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, mong muốn có thêm hoạt động để thanh niên tham gia phát triển kinh tế xanh, khai thác giá trị di sản gắn với ý tưởng lập nghiệp.

Các ý kiến cho thấy nhu cầu hỗ trợ của người trẻ khá cụ thể: có nguồn lực để bắt đầu, được hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng và tìm cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường. Với khởi nghiệp nông nghiệp, vốn cần đi cùng kỹ thuật, quản trị chi phí và khả năng tiêu thụ; với sản phẩm văn hóa, du lịch, yêu cầu còn nằm ở cách khai thác tài nguyên mà vẫn giữ được bản sắc địa phương.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh ý nghĩa của việc lắng nghe những vấn đề từ thực tiễn để xây dựng giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển năng lực, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Các thanh niên tham gia đối thoại

Khai thác lợi thế nông nghiệp và di sản

Huế có cảnh quan thiên nhiên, di sản, lịch sử và văn hóa đặc sắc. Đây là những nguồn lực để thanh niên nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ gắn với nhu cầu thị trường.

Trong nông nghiệp, người trẻ có thể lựa chọn những công việc cụ thể như ứng dụng kỹ thuật tiết kiệm nước, tận dụng phụ phẩm, cải thiện bảo quản, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ. Giá trị của đổi mới cần được thể hiện qua hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người sản xuất.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng là một lựa chọn cần được chuẩn bị từ điều kiện sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng đến chi phí chứng nhận và thị trường. Việc sử dụng một số vật tư sinh học hay phân hữu cơ chưa đủ để xác lập một sản phẩm hữu cơ.

Với du lịch và dịch vụ, các ý tưởng trải nghiệm văn hóa, giới thiệu ẩm thực, làng nghề hoặc sản vật địa phương có thể tạo thêm cách tiếp cận di sản. Quá trình phát triển sản phẩm cần có sự tham gia của cộng đồng, bảo vệ cảnh quan và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân.

Để những ý tưởng này có thể triển khai, hoạt động hỗ trợ cần kết nối người trẻ với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và chuyên gia. Tư vấn kỹ thuật, pháp lý, quản trị và thị trường sẽ giúp người khởi nghiệp đánh giá tính khả thi trước khi đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi đối thoại

Công nghệ hỗ trợ từ sản xuất đến kết nối chính quyền

Cùng với kinh tế xanh, hội nghị đặt ra vai trò của thanh niên trong xây dựng xã hội số. Khả năng tiếp cận công nghệ là lợi thế để người trẻ ứng dụng vào quản lý sản xuất, kinh doanh và phục vụ cộng đồng.

Trong nông nghiệp, các công cụ số có thể hỗ trợ ghi chép quá trình chăm sóc, theo dõi chi phí, quản lý đơn hàng và cung cấp thông tin sản phẩm. Hiệu quả phụ thuộc vào việc sử dụng thường xuyên, dữ liệu chính xác và sự phù hợp với quy mô sản xuất.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp Huế trao đổi tại hội nghị đối thoại

Quang cảnh Hội nghị

Tại chương trình, Lãnh đạo UBND TP. Huế đã tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu.

Thành phố tiếp tục tiếp nhận ý kiến của thanh niên qua nền tảng “Hiến kế” trên ứng dụng Hue-S. Kênh này tạo thêm điều kiện để người trẻ phản ánh khó khăn, đề xuất sáng kiến và tham gia đóng góp cho địa phương.

Theo nội dung được thông tin tại hội nghị, thành phố dự kiến thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu và triển khai dự án. Đây là định hướng cần được cụ thể hóa bằng hoạt động tư vấn, kết nối nguồn lực và hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn khởi nghiệp.

Lãnh đạo thành phố đề nghị thanh niên chủ động học hỏi, nghiên cứu mô hình hiệu quả, mạnh dạn tìm hướng đi mới và chuyển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể; đồng thời khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Sau đối thoại, điều người trẻ cần là các đầu mối hướng dẫn rõ ràng và cơ hội tiếp cận nguồn lực phù hợp. Khi những vướng mắc về vốn, kỹ thuật và thị trường được giải quyết bằng công việc cụ thể, các ý tưởng kinh tế xanh mới có thêm điều kiện hình thành và phát triển tại Huế.