Hôm nay 18/11, UBND Tp.Huế đã tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên thành phố năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số”.

Hội nghị do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND Tp.Huế chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND Tp.Huế phát biểu định hướng hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh ghi nhận khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và sự chủ động của thế hệ trẻ. Theo ông, di sản Cố đô, cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử, văn hóa và nét riêng của con người Huế là những nguồn lực quan trọng để thanh niên phát huy sáng tạo, tạo ra các giá trị đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế số và xây dựng xã hội số; đồng thời khuyến khích người trẻ phát triển những ý tưởng, sản phẩm hướng đến phục vụ con người, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Một trong những vấn đề được nhiều thanh niên quan tâm là giải pháp phát triển kinh tế xanh, nhất là trong bối cảnh nhiều hàng quán vẫn sử dụng túi ni lông, chai và cốc nhựa dùng một lần. Các đại biểu đề nghị thành phố có những nhiệm vụ cụ thể để người trẻ tham gia chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, đặt câu hỏi tại hội nghị.

Trao đổi về nội dung này, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Huế cho rằng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cần được xem xét đồng thời với tác động đến môi trường và sức khỏe con người. Trong nông nghiệp, các mô hình sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn có thể tận dụng phụ phẩm làm đầu vào cho những quy trình sản xuất khác, góp phần giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Huế trả lời tại hội nghị.

Đối với giảm rác thải nhựa, ngành chức năng đã triển khai một số mô hình như khuyến khích người dân sử dụng giỏ đi chợ, hạn chế chai nhựa dùng một lần, hỗ trợ hàng quán thay ống hút nhựa bằng ống hút tre, cốc nhựa bằng cốc thủy tinh.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Huế gợi mở thanh niên tăng cường ứng dụng công cụ số trong phát triển sản phẩm, nhất là các giải pháp phục vụ kinh tế xanh. Ngành cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng ý tưởng có khả năng ứng dụng thông qua các cuộc thi khởi nghiệp và kết nối thanh niên với doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, tiếp cận nguồn vốn là một trong những khó khăn được người trẻ đề cập. Từ thực tế triển khai mô hình trồng nho mẫu đơn trong nhà màng tại phường Kim Trà, anh Văn Cường đề nghị thành phố nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các mô hình thử nghiệm cây trồng mới tiếp cận nguồn vốn vay.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, thiếu tài sản bảo đảm là trở ngại đối với nhiều dự án khởi nghiệp khi tiếp cận tín dụng. Ngoài các kênh vay vốn hiện có, những dự án có phương án khả thi có thể tìm kiếm cơ hội kết nối với quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần.

Chủ tịch UBND Tp.Huế đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thông tin, hướng dẫn thanh niên tiếp cận chính sách hỗ trợ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời khảo sát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này tại ngân hàng để đánh giá khả năng tiếp cận vốn thực tế.

Một hướng phát triển khác được thanh niên quan tâm là khai thác giá trị di sản bằng công nghệ số. Chị Hạnh Mai, người khởi nghiệp với dự án về áo dài và di sản Huế, đề xuất có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển sản phẩm văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng. Đại diện ngành văn hóa cho biết sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, phối hợp với người trẻ xây dựng các kênh truyền thông quảng bá du lịch Huế.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng là vấn đề được đặt ra tại hội nghị. Anh Nguyễn Hữu Trung, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế mong muốn thành phố có thêm chính sách để sinh viên tìm được việc làm đúng chuyên môn, yên tâm ở lại Huế lập nghiệp.

Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Sở Nội vụ Tp.Huế cho biết, thành phố đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cập nhật dữ liệu cung – cầu lao động và tổ chức kết nối việc làm hằng năm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo để định hướng ngành nghề, kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế. Dự kiến cuối tháng 11, thành phố sẽ phối hợp với Đại học Huế và doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng, định hướng đào tạo.

Kết luận hội nghị, ông Lê Trí Thanh khẳng định phát triển kinh tế xanh, xây dựng chính quyền số và xã hội số là những nhiệm vụ quan trọng, trong đó thanh niên giữ vai trò tiên phong. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người trẻ thông qua kênh “Hiến kế” trên Hue-S và chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động. Đây sẽ là không gian để học sinh, sinh viên chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình và kết nối với doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố mong muốn thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đưa các ý tưởng vào thực tiễn, biến khát vọng cống hiến thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng Huế phát triển xanh và bền vững.