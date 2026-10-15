Thanh niên, học sinh Hội An kiến nghị hỗ trợ vốn khởi nghiệp, tạo việc làm

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hội An Nguyễn Xuân Thịnh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: ÁNH MINH

Thanh niên, học sinh xã Hội An đề nghị tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông, ngăn chặn bạo lực học đường và tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đây là những vấn đề được quan tâm bên cạnh nhu cầu học tập, việc làm và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

Về kinh tế và việc làm, các ý kiến kiến nghị tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp; thành lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, học sinh; tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục, thanh niên, học sinh đề xuất hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thanh niên phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: ÁNH MINH

Các ý kiến cũng đề cập việc mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, đề xuất của thanh niên trên nền tảng số; xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa chung, đầu tư và nâng cấp sân chơi thể thao.

Chủ tịch UBND xã Hội An Nguyễn Xuân Thịnh cùng các ban, ngành đã trả lời, làm rõ những vấn đề được kiến nghị theo thẩm quyền.