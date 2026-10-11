Thanh niên Hoàng Mai khát vọng cống hiến, tự tin trong tương lai số

Nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng về cộng đồng

Trước khi diễn ra chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Dương Minh Đức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh cùng các đại biểu đã tham quan khu sáng tác và trưng bày mô hình với chủ đề “70 năm khát vọng cống hiến - Thanh niên Hoàng Mai tự tin trong tương lai số”.

Các đại biểu tham quan khu sáng tác và trưng bày mô hình theo chủ đề. Ảnh: Trần Oanh.

Khu sáng tác và trưng bày mô hình thu hút 10 đơn vị trường học, khối lực lượng vũ trang và y tế tham gia. Những biểu trưng trẻ trung, sáng tạo của tuổi trẻ phường Hoàng Mai thể hiện sinh động niềm tự hào của thế hệ hôm nay về Hội LHTN Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc và các thế hệ thanh niên.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàng Mai Dương Đức Anh trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Trần Oanh.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Dương Đức Anh nhấn mạnh, tiếp bước truyền thống 70 năm của Hội, tuổi trẻ Hoàng Mai đã từng bước đổi mới công tác Hội và phong trào thanh niên phường, hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhu cầu chính đáng của thanh niên và những nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi, đến xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường...

Phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh khẳng định: “Thanh niên là lực lượng quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đảng ủy phường trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và những đóng góp của cán bộ đoàn, hội và hội viên thanh niên đối với công việc chung".

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và phường Hoàng Mai vinh danh 10 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị: Tổ chức Hội cần gần thanh niên hơn, hiểu rõ nhu cầu của thanh niên và tạo môi trường để mỗi bạn trẻ tham gia đóng góp và trưởng thành. Cùng với đó, tuổi trẻ phường phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh; duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác và trưng bày mô hình cho các đơn vị. Ảnh: Trần Oanh.

Đoàn Thanh niên và Hội LHTN cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp và phát triển bản thân, hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp và tiếp cận các nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo công tác đoàn, hội, lắng nghe, đối thoại, tạo điều kiện để thanh niên tham gia công việc chung, giao nhiệm vụ phù hợp để cán bộ trẻ rèn luyện.

Thanh niên Hoàng Mai khát vọng cống hiến, tự tin trong tương lai số. Video: Anh Vũ.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã tuyên dương 10 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026; trao giải nội dung thi sáng tác và trưng bày mô hình, liên hoan các nhóm nhảy hiện đại. Kết thúc phần lễ là phần hội với nội dung thi đấu chung kết pickleball, kéo co giữa các đơn vị.