Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Tại hội nghị đối thoại, các kiến nghị nhấn mạnh việc tăng cường kết nối quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống và quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới.

Đề xuất giải pháp phát triển khởi nghiệp AI, bảo tồn nghề truyền thống

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Thu Thủy, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao), đề xuất Hà Nội xây dựng giai đoạn tiếp theo của Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (2026-2030). Theo đó, hằng năm, thành phố tuyển chọn các startup trẻ trong lĩnh vực AI, công nghệ số và sinh viên nghiên cứu khoa học sang thực tập, kết nối với Seoul AI Hub và các quỹ đầu tư tại Hàn Quốc.

Tiến sĩ Trần Thu Thủy, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao đặt câu hỏi. Ảnh: Văn Tuyến

Sau chương trình thực tập, các nhóm đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng tại Hà Nội để thành phố xem xét hỗ trợ thí điểm trong 6 tháng. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ và thúc đẩy ứng dụng AI trong xây dựng chính quyền số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Trong khi đó, anh Trương Xuân Trường, chủ hộ kinh doanh Xuân Trường tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng, kiến nghị thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên gìn giữ, phát triển nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Theo anh Trương Xuân Trường, những người trẻ gắn bó với nghề gốm mong muốn vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm mang bản sắc Hà Nội vươn ra thị trường quốc tế.

Anh Trương Xuân Trường, chủ hộ kinh doanh Xuân Trường đặt câu hỏi. Ảnh: Văn Tuyến

Từ thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, anh Trường kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ cụ thể đối với thanh niên làm nghề, nhất là trong bảo hộ thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường, quảng bá và xúc tiến thương mại quốc tế.

Đại biểu Hà Khánh Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Du lịch Hà Nội kiến nghị thành phố có cơ chế phát huy trí tuệ, sức trẻ và tinh thần sáng tạo của thanh niên trong phát triển du lịch, bảo tồn và quảng bá di sản.

Đại biểu Hà Khánh Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Du lịch Hà Nội đặt câu hỏi. Ảnh: Văn Tuyến

Đặc biệt, thành phố cần xây dựng cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm các sáng kiến của thanh niên trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, chuyển đổi số và ứng dụng AI; đồng thời thành lập các đội hình thanh niên trực tiếp tham gia kể chuyện di sản, xây dựng nội dung số, quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Xây dựng lộ trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành Hà Nội đã thông tin, làm rõ những chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển ngành nghề truyền thống và tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Trả lời đề xuất của Tiến sĩ Trần Thu Thủy, giảng viên Học viện Ngoại giao về chương trình đưa thanh niên khởi nghiệp sang Seoul (Hàn Quốc) học tập, thực tế trong lĩnh vực AI và công nghệ số, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Hùng Vương cho biết, giai đoạn 2020-2025, Sở đã tham mưu thành phố tổ chức thành công 4 mùa chương trình Vietnam Startup Interchange tại Singapore, Trung Quốc và 2 mùa tại Hàn Quốc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Hùng Vương trả lời tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Năm 2026, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu thành phố triển khai chương trình Vietnam Startup Interchange, hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn. Chương trình đã tuyển chọn 27 startup tiêu biểu tham gia các hoạt động tại Trung Quốc từ ngày 18 đến 20-10-2026.

Trên cơ sở đề xuất của đại biểu và thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội với Seoul, đại diện Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng lộ trình, kế hoạch dài hạn giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, công nghệ số.

Trả lời kiến nghị của anh Trương Xuân Trường về chính sách hỗ trợ thanh niên làm nghề gốm sứ truyền thống, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Kiều Oanh cho biết, thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh trả lời tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Riêng năm 2026, chương trình triển khai 8 nội dung hỗ trợ, tập trung vào ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp nông thôn; hoàn thiện tài liệu, quy trình công nghệ và sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn ISO 50001:2018; hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu cấp thành phố và quốc gia; tham gia các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm; đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn, thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ngoài 8 nội dung trên, chương trình còn chú trọng tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết, thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các kênh bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử và kết nối giao thương với các địa phương. Đối với sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, thành phố định hướng hỗ trợ tiếp cận những thị trường lớn hơn, trong đó có thị trường châu Âu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Trần Quang trả lời tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Trần Quang cho biết, trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Hà Nội trong giai đoạn mới, thành phố xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Sở mong muốn tiếp nhận các ý tưởng cụ thể của thanh niên, tập trung vào 5 nhóm nội dung: Xây dựng các tour du lịch trải nghiệm di sản theo cách tiếp cận mới, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ và du khách; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để tái hiện không gian lịch sử, di sản và hỗ trợ thuyết minh tự động; xây dựng nền tảng số, bản đồ du lịch tương tác và các ứng dụng hỗ trợ du khách khám phá Hà Nội.

Cùng với đó, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa; sản xuất video, phim ngắn, podcast và các nội dung số chất lượng, kể những câu chuyện hấp dẫn về con người, văn hóa và đời sống Hà Nội.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp nhận những ý tưởng, sáng kiến thiết thực của thanh niên. Ngay sau hội nghị, Sở sẽ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ thanh niên tham gia xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch Thủ đô.