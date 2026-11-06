Thanh niên Hàn Quốc dần mất động lực tìm việc

Số người nghỉ việc giảm chưa thể phản ánh thị trường lao động Hàn Quốc khởi sắc, khi nhiều người trẻ vẫn khó tìm việc và ngày càng lo ngại về sự ổn định nghề nghiệp. Ảnh: NEWS1.

Ngày 4/11, Hàn Quốc ghi nhận số người không đi làm, không tìm việc với lý do nghỉ ngơi giảm 89.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Thoạt nhìn, đây có thể là tín hiệu tích cực của thị trường lao động xứ kim chi. Tuy nhiên, đằng sau con số này là thực tế đáng lo ngại khi ngày càng nhiều người trẻ chật vật tìm việc phù hợp hoặc dần từ bỏ ý định tham gia thị trường lao động, theo Korea JoongAng Daily.

Người trẻ Hàn Quốc mất phương hướng

Theo số liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố, tính đến tháng 8, nước này có 16,3 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia hoạt động kinh tế, tức không có ý định hoặc không thể làm việc. Con số này tăng 77.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số nam giới tăng 55.000 người, còn nữ giới tăng 21.000 người. Trong nhóm trên, 2,55 triệu người cho biết họ chỉ đang “nghỉ ngơi”, giảm 89.000 người so với năm trước.

Tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 395.000 người 15-29 tuổi và 303.000 người trong độ tuổi 30 không tham gia hoạt động kinh tế vì đang nghỉ ngơi. Hai con số này lần lượt giảm 51.000 và 25.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do không làm việc, 35,2% người 15-29 tuổi và 32,3% người trong độ tuổi 30 cho biết họ khó tìm được công việc ưng ý. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất ở cả hai nhóm. Tỷ lệ này tăng lần lượt 1,1 và 5 điểm phần trăm so với năm trước.

Riêng với nhóm ở độ tuổi 40, vấn đề sức khỏe là nguyên nhân phổ biến nhất khiến họ phải tạm nghỉ việc, chiếm 38,1%. Tiếp theo là khó tìm được công việc ưng ý với tỷ lệ 23,9%. Khoảng 5,8% cho biết họ không làm việc do nơi làm việc phải tạm đình chỉ hoặc đóng cửa, tăng 2,8 điểm phần trăm so với năm trước.

Đáng chú ý, 80,1% người không tham gia hoạt động kinh tế cho biết họ không có ý định tìm việc hoặc bắt đầu kinh doanh trong năm tới. Tỷ lệ này tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Nguyên nhân không muốn tìm việc cũng khác nhau giữa nam và nữ. Với nam giới, 33,5% cho biết họ đang đi học hoặc chuẩn bị học lên cao. Trong khi đó, 37,7% phụ nữ cho biết lý do chính là bận lo việc gia đình. Bên cạnh những lý do cá nhân, thị trường lao động ảm đạm và sức mua suy yếu cũng khiến nhiều người e ngại tìm việc hoặc bắt đầu kinh doanh.

Một điểm cần quan tâm khác là tỷ lệ người không tham gia hoạt động kinh tế nhưng có trình độ từ đại học trở lên đạt 26,8%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Người tìm việc ưu tiên sự ổn định hơn mức lương

Những người có ý định tìm việc trong năm tới cũng đang thay đổi tiêu chí lựa chọn công việc. Thay vì đặt nặng thu nhập, người trẻ Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn đến điều kiện làm việc và sự ổn định lâu dài.

Các ứng viên tìm việc xếp hàng đăng ký tại hội chợ việc làm do Bexco tổ chức ở Busan (Hàn Quốc) ngày 26/10. Ảnh: NEWS1.

Trong nhóm người không tham gia hoạt động kinh tế nhưng dự định tìm việc, 31,1% cho biết điều kiện làm việc là yếu tố quan trọng khi lựa chọn công việc, tăng 0,1 điểm phần trăm so với năm trước. Mức lương đứng thứ hai, chiếm 24,8%, nhưng giảm 2,7 điểm phần trăm.

Trong khi đó, 22,4% muốn tìm công việc cho phép họ phát huy kỹ năng và kiến thức đã học, tăng 1,4 điểm phần trăm. Đáng chú ý, tỷ lệ người coi trọng sự ổn định việc làm tăng 4 điểm phần trăm, lên 21,6%.

Xu hướng này phần nào phản ánh tâm lý lo ngại về nguy cơ mất việc và sự bấp bênh trên thị trường lao động khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến. Các công việc trong khu vực công, vốn được xem là có tính ổn định cao, cũng thu hút sự quan tâm lớn hơn.

Trong số những người có mong muốn đi làm, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 17%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm trước. Đứng thứ hai là hành chính công, quốc phòng và quản lý an sinh xã hội với 14,2%, tăng 3,2 điểm phần trăm.

Ngược lại, tỷ lệ người muốn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật giảm từ 9,7% xuống 7,9%. Đây cũng là nhóm ngành đang đối mặt với nhiều lo ngại về nguy cơ AI thay thế một số vị trí công việc.

Bên cạnh công việc hưởng lương cố định, ngày càng nhiều người Hàn Quốc lựa chọn tự kinh doanh hoặc làm việc trong các cơ sở gia đình mà không nhận lương. Theo khảo sát riêng do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 4/11, nhóm lao động này có 6,63 triệu người tính đến tháng 8, tăng 71.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, 4,3 triệu người tự kinh doanh mà không thuê nhân viên, tăng 62.000 người so với năm trước. Ngoài ra, Hàn Quốc có 1,48 triệu người tự kinh doanh có thuê nhân viên và 841.000 người làm việc không hưởng lương trong các cơ sở kinh doanh gia đình.

Xét theo độ tuổi, số lao động thuộc nhóm này tăng 55.000 người ở nhóm tuổi 30 và 24.000 người trong độ tuổi 15-29, qua đó làm gia tăng tỷ trọng người trẻ tuổi trong nhóm lao động tự làm chủ.

Đáng chú ý, trong số những người bắt đầu kinh doanh trong vòng một năm qua, 70,8% cho biết họ muốn tự làm chủ, giảm 3 điểm phần trăm so với năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ khởi nghiệp vì không tìm được việc làm hưởng lương tăng 3,8 điểm phần trăm, lên 17,9%.