Thanh niên Hà Tĩnh 'hiến kế' chuyển đổi số phát triển kinh tế

Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề "Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số".

Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ

Tại hội nghị, Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề xuất phát triển ứng dụng i-HaTinh trở thành nền tảng số tích hợp, lấy nhu cầu và trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với thanh niên năm 2026.

Trong bối cảnh Chính phủ tăng tốc xây dựng chính quyền số và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo định hướng của Trung ương, nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tại Hà Tĩnh, việc đưa vào vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường được xem là giải pháp thiết thực để tăng cường sự tham gia của người dân, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và cải cách hành chính.

Ứng dụng công dân số i-HaTinh sở hữu giao diện thân thiện, dễ tiếp cận, cho phép người dân gửi phản ánh về nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, trật tự đô thị hay thủ tục hành chính, kèm theo hình ảnh, video minh chứng.

Người dùng đồng thời có thể theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết. Đặc biệt, cơ chế vận hành 24/7 giúp các phản ánh khẩn cấp liên quan đến thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn hay mất an ninh trật tự được xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các phản ánh sau khi tiếp nhận sẽ được xác minh, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Toàn bộ kết quả xử lý được công khai trên hệ thống, giúp người dân dễ dàng theo dõi, giám sát và đánh giá, qua đó tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bởi vậy, theo Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, việc triển khai ứng dụng i-HaTinh tích hợp hệ thống phản ánh hiện trường sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch và mở rộng kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng hành với thanh niên, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Còn anh Đặng Văn Cường, Giám đốc HTX Thành Sen đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số một cách thực chất.

Tại hội nghị đã có hơn 20 ý kiến khơi dậy sức sáng tạo, tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp.

Anh Cường cùng một số thanh niên khác trên địa bàn thành lập HTX Thanh niên Thành Sen và mạnh dạn thuê lại hơn 4,3 ha đất bỏ hoang nhiều năm để lập dự án sản xuất rau củ quả hữu cơ và chăn nuôi động vật có giá trị.

Hiện nay, HTX đầu tư xây dựng nhà lưới rộng 5.000 m2 với đầy đủ hệ thống phun sương tự động, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm... Vào mùa cao điểm, mỗi ngày, HTX cung cấp khoảng 1 - 1,2 tấn rau, củ, quả cho người tiêu dùng ở địa phương.

Dự án triển khai góp phần khai thác hợp lý nguồn đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân, mở ra một hướng đi mới trong sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Với vai trò thanh niên khởi nghiệp, anh Cường mong muốn các sở ban ngành chuyển từ hỗ trợ đạt chuẩn sang đồng hành phát triển sau khi đạt sao, tập trung vào đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường.

Tỉnh lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ chuyên sâu, đồng thời phát huy lực lượng thanh niên có thế mạnh về công nghệ, thiết kế, truyền thông và marketing cùng tham gia quảng bá, phát triển sản phẩm.

Thanh niên Hà Tĩnh phát huy tinh thần tiên phong, đóng góp xây dựng quê hương

Phát biểu kết luận, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; đồng thời nhấn mạnh vai trò của lực lượng trẻ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển toàn diện.

Tại hội nghị, đã có hơn 20 ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại điện tử và kinh tế xanh; quảng bá văn hóa, con người, du lịch Hà Tĩnh trên môi trường số; kết nối đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ và giải quyết việc làm.

Trước các đề xuất của các thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu thanh niên trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phát động phong trào "Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ du lịch Hà Tĩnh" và Cuộc thi video clip "Hà Tĩnh trong tôi" lần thứ II.

Nhấn mạnh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh giao nghiên cứu nâng cấp hạ tầng tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để hình thành các điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tham mưu triển khai mô hình "Vườn ươm khởi nghiệp", kết nối chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên hoàn thiện ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận vốn và thị trường. Việc phát triển nền tảng i-HaTinh cần gắn với các tiện ích thiết yếu, khuyến khích trí thức trẻ, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức Đoàn tham gia đề xuất sáng kiến.

Còn đối với các mô hình kinh tế thanh niên, các sở, ngành cần tăng cường hỗ trợ tiếp cận đất đai theo quy hoạch, chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kết nối với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm OCOP có tiềm năng cần được đồng hành chuyên sâu về công nghệ, thương hiệu, bao bì và mở rộng thị trường.

Đối với các nội dung chưa được giải đáp đầy đủ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kết quả đến thanh niên.

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phát động phong trào "Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ du lịch Hà Tĩnh" và Cuộc thi video clip "Hà Tĩnh trong tôi" lần thứ II. Hoạt động nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sức sáng tạo, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến của Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương trên môi trường số.