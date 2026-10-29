Thanh niên dùng kéo đâm người vì tiếng nẹt pô xe

Ngày 29/10, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên án Ngô Tấn Phát (SN 2004) mức án 10 năm tù về tội “Giết người”. Cộng án cũ 4 năm 9 tháng, Phát phải chịu mức án 14 năm 9 tháng. Riêng Trần Vĩnh Phúc Lâm (SN 2002) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhưng do bị hại rút đơn nên đình chỉ xét xử, trả tự do.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23/10/2022, anh N.T.S, Ng.A.T và T.K.O đứng trước nhà số G13/10, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Lợi), TPHCM. Lúc này, hai thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy chạy ngang, nẹt pô. Anh S. lên tiếng hỏi “Muốn đua xe hả”, một người trên xe chửi lại rồi cả hai bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, khi anh S. cùng hai bạn đi ăn, họ nhìn thấy Ngô Tấn Phát, Trần Vĩnh Phúc Lâm cùng một số người tên Tình, Nhớ, Lượng, Nguyên, Hằng (chưa rõ lai lịch) đang ngồi uống rượu, bia trước địa chỉ G13/24A, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân.

Nghĩ nhóm này là những người đã nẹt pô và chửi mình trước đó, anh S. rủ T. đến hỏi chuyện. T. hỏi: “Đám tụi mày có thằng nào chạy chiếc xe Future nẹt pô qua nhà tao không?”. Lâm đứng lên đáp: “Mày là ai mà hỏi vậy, ở đây không có ai chạy xe ngang nhà mày hết”.

Thấy anh S. xấn tới, Lâm, Phát và Tình lao vào đánh. Anh S. bỏ chạy nhưng vấp ngã. Lâm lấy một con dao kim loại dài khoảng 20cm để trên xe đồ khô của quán, chém hai nhát trúng tay trái anh S. Sau đó, mọi người can ngăn, anh S. được chủ quán đưa về nhà cách đó khoảng 100m.

Chưa dừng lại, anh S. cùng mẹ mình quay lại quán để nói chuyện với nhóm Phát. Hai bên tiếp tục cự cãi. Lâm dùng tay đánh anh S. nhưng được Phát và những người khác can ngăn nên dừng lại, đi về bàn ngồi.

Trong lúc can ngăn, Phát bị S. đánh một cái trúng mặt nên tức giận. Phát chạy đến xe đồ khô của quán cách đó khoảng 10m, lấy một cây kéo kim loại rồi quay lại tấn công S., khiến nạn nhân ngã xuống đường. Mọi người tiếp tục can ngăn, đưa S. đến bệnh viện cấp cứu. Cùng ngày, người nhà S. đến Công an xã Lê Minh Xuân trình báo vụ việc.

Theo kết luận giám định pháp y, anh S. bị nhiều vết thương ở vùng lưng, bả vai, thắt lưng, hông, khuỷu tay, đầu gối và bàn chân. Đáng chú ý, vết thương vùng lưng trên trái cạnh cột sống gây thủng da, tràn khí, tràn dịch màng phổi và tổn thương nhu mô phổi, được xác định nguy hiểm đến tính mạng.

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh S. là 20%, trong đó thương tích vùng lưng, bả vai, giữa lưng, thắt lưng và hông chiếm 13%; thương tích vùng khuỷu tay chiếm 3%, các thương tích ở đầu gối và bàn chân chiếm 5%.

Cáo trạng xác định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp sức khỏe người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, Lâm cùng Phát và Tình đã dùng dao đuổi chém anh S., gây thương tích 8%. Sau đó, Phát dùng kéo đâm nhiều nhát, gây thương tích 13%, trong đó có vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình Lâm đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

Đối với người tên Tình, Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.