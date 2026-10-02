Thanh niên dùng dao đâm người chỉ vì nói chuyện gây ồn ào

Ngày 02/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để xử lý về hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 20/9/2026, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Hồ Nhật Thống.

Qua xác minh, điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm rõ, xác định: Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 31/5/2026, chị Lê Thị Cúc (SN 2005, quê tỉnh Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) ngồi nói chuyện trước phòng trọ tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị Lai (thuộc tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch).

Hồ Nhật Thống đang ở trong phòng trọ của mình, cho rằng anh Tuấn và chị Cúc nói chuyện gây ồn nên mở cửa nhắc nhở. Anh Tuấn đáp lại rằng mình chỉ nói chuyện bình thường.

Khoảng 5 phút sau, Thống đi ra phía anh Tuấn và chị Cúc rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Một hồi sau, Thống trở vào phòng trọ. Một lúc sau, Tuấn đi ra lấy mũ bảo hiểm ở xe máy, lúc đi ngang phòng trọ của Thống thì bị Thống chạy ra đạp mạnh chân khiến anh Tuấn ngã vào tường.

Thống tiếp tục dùng dao liên tiếp vào các vị trí trên người, vùng trán của anh Tuấn rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Minh Thiện cấp cứu. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Tuấn là 10%.

Sau khi điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thống; tiếp tục điều tra, xử lý.