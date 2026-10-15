Thanh niên Đồng Tháp tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, các thế hệ thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nỗ lực, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (bên phải) và đồng chí Lê Hoàng Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu năm 2026.

NHỮNG DẤU ẤN TÌNH NGUYỆN

Trong giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Hiện toàn tỉnh có hơn 150.000 hội viên, trong đó kết nạp mới gần 39.000 hội viên.

Các cấp bộ Hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa, thực hiện gần 7.000 công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị làm lợi gần 180 tỷ đồng; nâng cấp, thắp sáng hơn 180 km đường quê, thực hiện thắp sáng 660 km đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (bên phải) và đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen về danh hiệu “Tình nguyện tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 cho thanh niên.

Trong chuyển đổi số, thanh niên đã tiên phong hỗ trợ hơn 1,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và công nghệ mới. Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa đọc và hỗ trợ gần 2.000 thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương vươn lên ổn định cuộc sống tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Đằng sau những kết quả ấy là sự tận tụy của đội ngũ cán bộ Hội, sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo hội viên và sự đồng hành quý báu của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội. Những kết quả đó đã khắc họa rõ nét hình ảnh thế hệ thanh niên Đất Sen hồng: “Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo” thông qua những việc làm cụ thể, hiện hữu hằng ngày.

ĐỔI MỚI TƯ DUY, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

Tự hào về truyền thống, thanh niên tỉnh Đồng Tháp nhận thức sâu sắc những thách thức trong tình hình mới. Bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, thanh niên địa bàn dân cư, khu vực đặc thù và trên không gian mạng. Thực tiễn đòi hỏi mỗi cán bộ Hội phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, sâu sát cơ sở và thấu hiểu thanh niên hơn nữa.

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2024 - 2026.

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Trong thời gian tới, Hội tiếp tục nỗ lực để thực sự là mái nhà chung của thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là các đối tượng khó tiếp cận. Hội phát huy phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hành động cụ thể để mỗi hội viên đều có cơ hội tham gia, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, đẩy mạnh tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong học tập, lao động, chuyển đổi số, khởi nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập”.

Trong giai đoạn mới, tỉnh Đồng Tháp đứng trước nhiều cơ hội phát triển lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững. Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2029, tổ chức Hội xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, lấy thanh niên làm trung tâm, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch và các lĩnh vực tiềm năng của địa phương.

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Theo đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ số để mở rộng các kênh tiếp cận thanh niên.

Cùng với đó, cán bộ Hội phải sâu sát cơ sở, hiểu thanh niên, có năng lực tổ chức phong trào và tạo được sự đồng thuận cao. Hoạt động Hội phải linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khuyến khích thanh niên tích cực khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Với nền tảng vững chắc 70 năm truyền thống cùng khát vọng bứt phá của tuổi trẻ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.