Thanh niên Đồng Tháp khởi nghiệp, làm giàu cho quê hương

Mô hình nuôi cá chạch lấu sạch của anh Võ Lê Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp sạch xã Thạnh Phú. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Chủ động khởi nghiệp

Anh Võ Lê Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp sạch xã Thạnh Phú khởi nghiệp với mô hình sản xuất cá chạch lấu sạch ở xã Thạnh Phú của tỉnh Đồng Tháp.

Anh Tuấn chia sẻ: “Cá nhân luôn trăn trở làm sao để nông nghiệp quê hương không chỉ dừng lại ở việc bán thô mà phải trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thương hiệu mạnh và vươn xa trên thị trường.

Từ đó, bản thân đã chọn sản xuất cá chạch lấu sạch, an toàn sinh học, với mong muốn khai thác tiềm năng sản xuất thủy sản sạch, phát triển đối tượng nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, từng bước xây dựng mô hình sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững”.

Đến nay, anh Tuấn đã làm chủ được con giống, quy trình nuôi, phương pháp ứng dụng khoa học công nghệ và bước đầu đã tạo ra sản phẩm từ cá chạch lấu. Hiện, cá chạch lấu tươi cấp đông đạt chứng nhận OCOP 3 sao và sản phẩm lạp xưởng cá chạch lấu.

Không chỉ tập trung vào cá chạch lấu, anh Tuấn còn xây dựng hệ thống sản xuất theo hướng tuần hoàn, kết hợp nuôi cá với trùn quế và cây nha đam. Phân trùn được tận dụng để bón cho cây nha đam, nguồn nước từ ao cá sau khi xử lý thì sử dụng để tưới cây nha đam. Phế phẩm từ nha đam được tận dụng làm nguyên liệu cho trùn quế. Cách làm này giúp giảm lượng chất thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí đầu vào.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn tâm sự: “Người mới khởi nghiệp phải có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh, nghị lực; phải có tinh thần học hỏi, cầu thị, cầu tiến; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải biết liên kết, hợp tác và không ngừng đổi mới sáng tạo; mạnh dạn đối mặt với khó khăn, thách thức”.

Chị Trần Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp-vận tải Ánh Bình Minh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp chứng kiến giọt mồ hôi, sự vất vả của bà con quê nhà nên đau đáu một khát vọng: “Làm sao để mảnh đất quê hương ngày càng khỏe hơn trong canh tác, hạt gạo quê mình không chỉ dừng lại ở bán thô, bán rẻ mà phải trở thành sản phẩm có giá trị cao, có thương hiệu, mang lại sự phát triển bền vững cho cộng đồng và sự hạnh phúc cho người nông dân”.

Từ những trăn trở đó, chị Nga cùng các thành viên trong hợp tác xã đã nghiên cứu, phát triển và thực thi dự án “Vòng tuần hoàn hạt gạo hạnh phúc”.

Đây là một mô hình kinh tế khép kín mang tính đột phá. Trong đó, hợp tác xã tổ chức sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, giảm phát thải, phục hồi độ phì nhiêu cho đất; tận dụng tối đa phụ phẩm rơm rạ và chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ giúp cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và bảo vệ môi trường; xây dựng gạo Hạnh Phúc chất lượng cao, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất Cơm ăn liền tiệt trùng, tiện lợi, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Trong giai đoạn 2024-2026, địa phương hỗ trợ 94 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 26 sản phẩm của thanh niên được chứng nhận OCOP; trang bị kỹ năng số cho hơn 166.000 thanh niên. Các hoạt động tình nguyện thu hút gần 890.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia xây dựng hơn 200 nhà nhân ái, thực hiện khoảng 210km công trình “Thắp sáng đường quê” và 235 công trình thanh niên.

Đến tháng 9/2026, Đồng Tháp có 930 tổ vay vốn, với hơn 44.000 hộ tham gia; tổng dư nợ đạt gần 1.900 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên có điểm tựa vững chắc để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm 2026 đến tháng 9/2026, địa phương có 53 thanh niên được hỗ trợ vay vốn trực tiếp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Mô hình khởi nghiệp Sôcôla mang thương hiệu Aluvia của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca-cao Xuân Ron Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Đồng Tháp giữ vai trò kết nối và dẫn dắt, tập trung định hướng xây dựng câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại xã, phường và trường học, duy trì mô hình “Đàn sếu khởi nghiệp”.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ thanh niên về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, kết nối vốn và thị trường, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết cho biết: “Thời gian tới, ngành tiếp tục thúc đẩy cơ sở dữ liệu, nền tảng số, sàn giao dịch ý tưởng và cơ chế kết nối nguồn lực để thanh niên được hỗ trợ từ khâu hình thành ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đến năm 2045, địa phương cố gắng hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên hiện đại, mở, liên thông vùng và quốc gia. Thanh niên không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn của tỉnh”.