Thanh niên Đồng Nai tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Dự ngày hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên; các Phó Bí thư Thành đoàn, lãnh đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Quang Minh

Tại ngày hội, các đại biểu được giới thiệu những kết quả nổi bật trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố Đồng Nai; đồng thời tìm hiểu hành trình chuyển đổi số của tổ chức Đoàn thành phố. Trong đó, tập trung giới thiệu quá trình xây dựng, đưa vào vận hành hệ sinh thái số của tổ chức Đoàn, từ các nền tảng, cổng thông tin, kênh truyền thông đến cơ sở dữ liệu và những ứng dụng phục vụ trực tiếp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự ngày hội. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh, tuổi trẻ thành phố cần chủ động làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI), không để công nghệ chi phối tư duy và hành động. Đoàn viên, thanh niên cần biết ứng dụng AI để học tập, làm việc hiệu quả hơn, nhưng đồng thời phải giữ vững tư duy độc lập, kiểm chứng thông tin khi sử dụng công nghệ.

Bí thư Thành đoàn cũng mong muốn tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần sáng tạo, đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống như hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa Đồng Nai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cùng đại biểu thăm các gian hàng khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất của thanh niên. Ảnh: Quang Minh

Trong khuôn khổ ngày hội, đoàn viên, thanh niên còn được trải nghiệm các công nghệ số và mô hình đổi mới sáng tạo như thực tế ảo VR/AR, màn hình tương tác, photobooth; tham gia các góc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số của Đoàn và các trò chơi tương tác nhận quà.

Dịp này, Thành đoàn tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến chuyển đổi số dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.