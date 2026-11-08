Thanh niên Đồng Nai nâng cao ý thức pháp luật, phát huy tinh thần sáng tạo

Đại biểu dự Ngày hội Thanh niên Đồng Nai tiên phong, gương mẫu chấp hành pháp luật năm 2026 tại Trường THPT Nguyễn Du. Ảnh: Quang Minh

Dự ngày hội có đại diện Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai; lãnh đạo phường Bình Phước cùng đông đảo giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (phường Bình Phước) tham gia các trạm trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: Quang Minh

Tại ngày hội, đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ số, bán hàng trên sàn thương mại điện tử; thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật; trải nghiệm thi thử sát hạch, tìm hiểu kỹ năng lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn tham gia 5 trạm trải nghiệm, tìm hiểu những nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm trong môi trường số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống ma túy và xây dựng trường học không khói thuốc.

Các thí sinh tranh tài ở phần thi robotics. Ảnh: Quang Minh

*Cũng trong sáng 8-11, tại Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố, cơ sở 2 (phường Bình Phước), Thành đoàn Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi Robotic và Ngày hội STEM lần thứ II, năm 2026.

Giáo viên và học sinh trải nghiệm sản phẩm STEM của các trường học tại chương trình. Ảnh: Quang Minh

Cuộc thi thu hút 162 đội đến từ các trường học khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai tham gia, chia thành 3 bảng theo cấp học. Trong đó, bảng A (tiểu học) có 45 đội, bảng B (THCS) có 71 đội và bảng C (THPT) có 46 đội. Các đội thi thực hiện những nhiệm vụ điều khiển robot vận chuyển, xử lý các khối năng lượng theo yêu cầu của từng sa bàn, qua đó thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng lập trình và tư duy sáng tạo.

Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Hiếu Trung phát biểu tại cuộc thi Robotic và Ngày hội STEM lần thứ II, năm 2026. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại cuộc thi, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, trang bị kỹ năng công nghệ cho thanh thiếu nhi có ý nghĩa quan trọng. Cuộc thi Robotic và Ngày hội STEM là sân chơi bổ ích giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm STEM.

Thông qua các hoạt động, Thành đoàn Đồng Nai mong muốn góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi có kiến thức, kỹ năng, ý thức thượng tôn pháp luật, chủ động thích ứng với môi trường số và sẵn sàng tiếp cận khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.