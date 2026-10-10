Thanh niên đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam tại Thái Nguyên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), sáng 10/10, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND phường Sông Công tổ chức chương trình đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam.

Chương trình thu hút gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia.

Màn đồng diễn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên sáng ngày 10/10.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, cho biết trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Hội trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại Thái Nguyên, công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các phong trào, chương trình được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

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Màn xếp hình tại chương trình

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các hoạt động vì cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến cũng kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục thi đua, cống hiến, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ.

Các lực lượng tham gia đồng diễn.

Chị Yến cũng mong muốn mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và khởi nghiệp; sẵn sàng đến những nơi khó khăn, đảm nhận việc mới, việc khó, biến khát vọng thành hành động, biến sức trẻ thành những công trình, phần việc thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

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Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn phối hợp với UBND phường Sông Công tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên và người dân thực hành, trải nghiệm công nghệ, qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các tiện ích số.