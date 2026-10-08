Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Video tuổi trẻ xã Kim Bảng (Nghệ An) góp sức, giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để thực hiện dự án cao tốc nghìn tỉ đồng.

Những ngày này, trên những khu đất đang được giải phóng để nhường chỗ cho tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy, màu áo xanh của tuổi trẻ Kim Bảng (Nghệ An﻿) trở nên quen thuộc bên mỗi mái nhà. Tiếng máy móc, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng nhịp lao động khẩn trương, tạo nên không khí sôi nổi trên những khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng﻿.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài dự án là hơn 60km, quy mô thiết kế 4 làn xe, đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An. Riêng tại xã Kim Bảng, dự án đi qua hơn 22km.

Gia đình ông Chu Văn Toàn (thôn Thủy Sơn, Kim Bảng) là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, gia đình phải tháo dỡ nhà ở, công trình và di chuyển nhiều tài sản.

Có mặt từ sớm, các đoàn viên, thanh niên﻿ cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mỗi người một việc, những đôi tay bạn trẻ liên tục khuân vác, tháo dỡ, thu gom, từng bước trả lại mặt bằng sạch cho công trình.

Nhà cửa, bàn ghế cùng nhiều vật dụng bên trong lần lượt được các đoàn viên, lực lượng chức năng tháo dỡ.

Người dùng dụng cụ tháo dỡ các hạng mục, người vận chuyển gạch, gỗ và vật liệu ra khỏi khu vực thi công.

Một số đoàn viên tập trung khuân những vật dụng nặng, số khác thu gom, sắp xếp tài sản để gia đình thuận tiện vận chuyển đến nơi ở mới.

Với các đoàn viên, đây không đơn thuần là một hoạt động tình nguyện mà còn là cách trực tiếp chia sẻ với người dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Bởi phía sau mỗi căn nhà phải tháo dỡ, mỗi tài sản phải di chuyển là những gắn bó, sinh hoạt và ký ức của một gia đình.

Qua hoạt động, tuổi trẻ xã Kim Bảng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự đồng thuận để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Từ những bàn tay trẻ, từng mét mặt bằng được dọn dẹp, từng phần việc được hoàn thành. Đó cũng là cách tuổi trẻ Kim Bảng thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chung sức cùng người dân nhường đất, góp phần mở đường cho những tuyến giao thông mới và diện mạo mới của quê hương.