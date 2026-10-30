Thanh niên Điện Biên thắp sáng đường quê

Cuối tháng 3/2026, khi công trình Thắp sáng đường quê tại bản Huổi Lụ 2 và Tàng Phon, xã Nậm Kè hoàn thành, những ánh đèn năng lượng mặt trời lần đầu thắp sáng nhiều đoạn đường vốn chìm trong bóng tối khi đêm xuống. Với người dân nơi đây, ánh sáng không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn thuận lợi sinh hoạt, giao lưu cộng đồng. Với mỗi đoàn viên thanh niên, niềm vui ấy là động lực để họ tiếp tục thực hiện thêm nhiều công trình Thắp sáng đường quê.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa vận động được, Đoàn xã Nậm Kè đã tổ chức lắp đặt 64 đèn năng lượng tại hai bản Huổi Lụ 2 và Tàng Phon. Kinh phí khoảng 3 triệu đồng mỗi cột đèn, việc triển khai đòi hỏi sự tính toán, huy động nguồn lực và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Đoàn xã Nậm Kè tổ chức lắp đèn năng lượng mặt trời tại bản Huổi Lụ 2.

Khó khăn nhất là bản Tàng Phon cách trung tâm xã Nậm Kè hơn 20km. Đường xa, việc vận chuyển vật liệu đến từng vị trí lắp đặt mất nhiều công sức. Các đoàn viên dùng xe máy vận chuyển vật liệu và chia thành các nhóm hỗ trợ thi công. Không chỉ tập trung thắp sáng các tuyến đường, trước mong muốn của một số hộ dân trong bản có điện mỗi khi ăn cơm, đoàn viên còn tổ chức thành từng đội để hỗ trợ lắp đặt đèn tại các hộ gia đình theo điều kiện của chương trình.

Bí thư Đoàn xã Nậm Kè Lò Văn Thắng cho biết, tại các bản Huổi Lụ 1 và Huổi Pết, cách trung tâm xã hơn 20km; Đoàn xã đang tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai những phần việc phù hợp, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Cùng với đó, tổ chức Đoàn chú trọng tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống chiếu sáng, kịp thời thông báo khi thiết bị hư hỏng để có phương án sửa chữa. Bà con cùng tham gia quản lý, giữ gìn công trình sau đầu tư để sử dụng được lâu dài.

Tại lễ khánh thành công trình ở bản Huổi Lụ 2, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân và đoàn viên, thanh niên địa phương. Dù địa bàn xa xôi, đại diện các đơn vị đồng hành gồm Đoàn Thanh niên của Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia… vẫn vào Huổi Lụ 2 tham gia chương trình. Sự đồng hành ấy không chỉ bổ sung nguồn lực cho địa phương mà còn thể hiện tinh thần kết nối, sẻ chia giữa các cơ quan, đơn vị với những địa bàn còn nhiều khó khăn.

13 cột đèn năng lượng mặt trời đã lắp đặt ở bản Cây Sổ, xã Mường Nhé giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Ở bản Cây Sổ, xã Mường Nhé, công trình Thắp sáng đường quê có ý nghĩa đặc biệt trong điều kiện bản còn rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 70%, bản có 42 hộ dân, trong đó 33 hộ chưa có điện, 9 hộ còn lại đang sử dụng nhờ nguồn điện từ bản Nậm Vì giáp bên cạnh. Mỗi khi người dân có công việc đi lại vào lúc trời tối rất bất tiện.

Từ thực tế đó, Tỉnh đoàn Điện Biên triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản Cây Sổ với 13 đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 25 triệu đồng, thắp sáng khoảng 1km đường nội bản. Những ngày triển khai lắp đặt 12 đoàn viên, thanh niên của bản Cây Sổ đều tích cực hỗ trợ vận chuyển vật liệu đến nơi thi công, lắp đặt, góp sức để ánh sáng sớm hiện diện trên tuyến đường phục vụ bà con dân bản.

Anh Lầu A Cung, Bí thư Chi đoàn bản Cây Sổ phấn khởi chia sẻ rằng, người dân rất vui khi tuyến đường có đèn chiếu sáng, nhất là các em nhỏ. Từ nay, việc đi lại vào buổi tối thuận lợi hơn, các em có thêm điều kiện sinh hoạt, vui chơi an toàn trong bản. Công trình góp phần cải thiện cảnh quan và đem lại cảm giác yên tâm hơn mỗi khi người dân đi lại lúc trời tối.

Chương trình Thắp sáng đường quê là một trong nhiều phần việc tuổi trẻ Điện Biên góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Năm 2025, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai những công trình thắp sáng trên 18,5km đường với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Kết quả ấy được tạo nên từ sự chủ động của tổ chức Đoàn, đóng góp của đoàn viên, thanh niên và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm.

Chuẩn bị bóng đèn lắp đặt ở bản Co Luống, xã Thanh Yên.

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn khó khăn như bản Cây Sổ, xã Mường Nhé; Huổi Thẩu Đeng, xã Nậm Nèn; Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ; Mường Toong 1, xã Mường Toong; bản Giáng, xã Tuần Giáo; Co Luống, xã Thanh Yên… Mỗi công trình được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế, hướng đến cải thiện điều kiện đi lại, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Mùa Chiến Thắng cho biết, chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng mà còn tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội với địa phương, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn đang tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị; đồng thời phát huy nội lực trong đoàn viên, thanh niên, vận động kinh phí và đóng góp ngày công để thực hiện thêm những công trình thiết thực.

Những cột đèn năng lượng được lắp đặt trên đường vào bản Giáng, xã Tuần Giáo.

Những bóng đèn được thắp lên ở các bản vùng cao, những con đường không còn khuất trong bóng tối là kết quả của sự góp sức, sẻ chia với người dân, là tinh thần dám nhận việc khó, đến những nơi xa xôi của tuổi trẻ Điện Biên. “Thắp sáng đường quê” không chỉ mang ánh sáng đến từng tuyến đường, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy trách nhiệm, cống hiến của tuổi trẻ vì cuộc sống bình yên, an toàn của người dân.