Thanh niên đi lạc nhiều ngày, gia đình xúc động nhận lại người thân cùng tài sản gần 16 triệu đồng

Ngày 7/10, tin từ Công an phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao một công dân có biểu hiện bệnh lý cho người nhà, đồng thời hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa nạn nhân trở về an toàn.

Trước đó, vào đêm 1/10, tiếp nhận tin báo của người dân tổ dân phố Khánh Vĩnh về việc phát hiện một thanh niên có biểu hiện bất thường tại khu vực bờ biển Nam Phước thuộc tổ dân phố Khánh Vĩnh, phường Đức Phổ. Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường đã chủ trì, phối hợp với Tổ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đồn Biên phòng và Nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm, thu gom toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân của công dân.

Người đàn ông được người thân đón về. Ảnh: CA.

Qua khẩn trương xác minh, lực lượng Công an đã liên hệ được với người thân của công dân là anh Trần Văn Tuân (trú tại Thành phố Đồng Nai).

Đến chiều 2/10, anh Tuân đã có mặt tại trụ sở Công an phường Đức Phổ để tiếp nhận người thân cùng toàn bộ tài sản gồm gần 16 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Đồng thời, đơn vị cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để anh Tuân đưa người thân quay trở về Đồng Nai.

Tại buổi bàn giao, anh Trần Văn Tuân vô cùng xúc động và gửi lời tri ân sâu sắc đến bà con Nhân dân tổ dân phố Khánh Vĩnh, các lực lượng chức năng và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đức Phổ đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ để gia đình tìm lại người thân.

Anh Tuân cho biết, nạn nhân tên là T., do mắc bệnh lý về thần kinh nên đã đi lạc nhiều ngày qua, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi trong lo lắng