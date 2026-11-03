Thanh niên đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Tại tọa đàm, các đại biểu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong thúc đẩy sáng kiến, nâng cao năng lực số và tạo điều kiện để thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tọa đàm “Tuổi trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc và Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, các tác giả, nhóm tác giả có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu định hướng thảo luận, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ việc cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc và phục vụ người dân tốt hơn. Với các tác giả, nhóm tác giả, sáng tạo được thể hiện qua những công trình nghiên cứu, sản phẩm công nghệ, giải pháp kỹ thuật và mô hình mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số sáng kiến vẫn thiếu điều kiện thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng. Sự kết nối giữa người có giải pháp với đơn vị có nhu cầu và các nguồn lực hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, đổi mới sáng tạo cần được đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và giá trị mang lại cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt, đề xuất xây dựng mô hình “Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới”, trong đó hằng năm, mỗi cơ sở Đoàn lựa chọn ít nhất một vấn đề thực tiễn để giải quyết. Tổ chức Đoàn cần tạo dựng môi trường cởi mở để cán bộ trẻ tự tin thể hiện năng lực, mạnh dạn đề xuất sáng kiến. Cùng với đó là cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Để nâng cao năng lực số gắn với trách nhiệm công vụ, anh đề xuất triển khai giải pháp “Mỗi tháng một kỹ năng số, mỗi quý một sáng kiến cải tiến”. Cách làm này nhằm giúp cán bộ trẻ từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững đạo đức và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đề xuất xây dựng “Ngân hàng sáng kiến cán bộ, công chức, viên chức trẻ” nhằm lưu giữ, kết nối và nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả vào thực tiễn đời sống xã hội. Việc tạo môi trường để cán bộ trẻ chủ động đề xuất, thực hiện sáng kiến cần đi cùng cơ chế hỗ trợ, giúp các giải pháp có điều kiện phát triển và phát huy hiệu quả.

Từ kinh nghiệm tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Đoàn Văn Hiếu cho rằng, điểm nghẽn trong phát huy năng lực sáng tạo của người trẻ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân mà còn ở khả năng kết nối ý tưởng với nhu cầu thực tế, nguồn lực nghiên cứu và cơ hội ứng dụng.

Trung ương Đoàn nghiên cứu chương trình “Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới sáng tạo”, trong đó thanh niên trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương. Theo anh, cần phát huy sự kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo tiếp cận nhu cầu thực tế và nguồn lực nghiên cứu. Đồng thời, việc đánh giá, khen thưởng sáng kiến cần được đổi mới theo giá trị đóng góp, hiệu quả ứng dụng và khả năng nhân rộng, thay vì chỉ chú trọng số lượng ý tưởng. Đây là cơ sở để khuyến khích thanh niên tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra giá trị thiết thực -Bí thư Đoàn Thanh niên Viettel kiến nghị.

Từ các ý kiến tại tọa đàm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, hạ tầng và dữ liệu; tăng cường kết nối giữa người có sáng kiến với cơ quan, đơn vị có nhu cầu; tạo điều kiện để các giải pháp được thử nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động phát hiện, kết nối nhân tố sáng tạo; đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số, triển khai “Bình dân học vụ số cho thanh niên”; tăng cường liên kết với chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Thông qua tọa đàm, tổ chức Đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả thực thi công vụ.